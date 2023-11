Llegó Noviembre: Hablemos de la NO violencia contra las mujeres

Pasadas las elecciones territoriales en Colombia y el agite propio de dicho proceso, hoy hago un llamado a concentrar la reflexión en lo que representa Noviembre, un mes fundamental para afianzar todas las acciones por la No violencia contra las mujeres desde los diferentes sectores (academia, gobierno, empresa privada, organizaciones sociales, familias, cultura, etc.)

Si bien el día específico es el 25 de Noviembre en homenaje a las hermanas Mirabal y su legado de resistencia, resiliencia y revolución femenina, es importante conmemorar todo el mes y también incluir los 16 de activismo que lideran las Naciones Unidas, porque el machismo estructural que normaliza las violencias contra las mujeres no se cambia de un momento a otro y todo lo que sume a erradicarlas es bienvenido, por ello, que sea difícil lograr cambios no nos puede frenar en la apuesta por erradicar todo lo que impida el cumplimiento total de los Derechos Humanos Femeninos, los cuales, no se agotan en la protección integral, los derechos políticos, la autonomía económica o el derecho a la salud con calidad, sino que se debe tener una mirada holística para que todas las mujeres del mundo sin importar su condición social, su religión, cultura o edad, puedan desplegar sus capacidades, vivir seguras y libres.

En este sentido, no basta con saber las cifras de violencias, porque una sola mujer violentada es mucho e inaceptable, además no debe normalizarse; tampoco es suficiente con realizar acciones para cumplir indicadores y tener informes “bonitos”, lo fundamental es desarrollar iniciativas que generen cambios estructurales y que todas (sin excepción) comiencen a vivir de manera distinta al miedo; las mujeres rurales, urbanas, lesbianas, diversas, políticas, amas de casa – todas - que existan como sujetas de derechos y no como artefactos del cuidado a los demás.

Es preciso, erradicar las violencias desde relatos no violentos no solo mostrando cifras que ya sabemos que son críticas, sino proyectando liderazgos femeninos inspiracionales y poderosos, trabajar las violencias desde la contraviolencia, desde lo potenciador de las historias de las mujeres, de aprender a ejercer la sororidad genuina, creer en nosotras, deconstruir el síndrome de la impostora, en fin, a lo que quiero llevar la reflexión es que hablar de violencias, estudiar sus estadísticas, reconocer sus diferentes manifestaciones, es importante sin duda, sin embargo, también es relevante y pertinente crear nuevas narrativas que no revictimicen sino que potencien a las mujeres, que reconozcan sus logros, sus relatos, sus acciones heroicas en contextos desafiantes, esas cotidianidades sublimes de lo que son las mujeres es fundamental establecerlas en las agendas públicas y reconocer que no solo han logrado derrumbar muchos paradigmas machistas, sino que es el tiempo de que vivan libres sin la presión absolutamente patriarcal de tener que “demostrar” todo, porque ya las mujeres han demostrado lo grande y poderosas que son. Ya basta de tanta exigencia.

Este es el mes de reflexionar desde lo subjetivo y colectivo, de mirarnos y preguntarnos ¿Qué tanto hemos logrado deconstruir el machismo que habita en cada ser desde antes de nacer? ¿Cuáles acciones en nuestra vida podrían aportar a construir realidades en equidad e igualdad de derechos? Es momento de dejar de señalar al sistema machista, porque el sistema somos todos, todas y todes, es un presente de autoevaluación y sanación de imaginarios sociales verticales y opresores.

Noviembre mes de la no violencia contra las mujeres, importante saber que si hay necesidad de conmemorar este tema es porque no andamos bien, porque nos ha quedado grande la asignatura de vivir en paz, respeto y equidad, así que sea esta la oportunidad para hablar de violencias desde la visión de cambio que merece, normalicemos vivir libre de violencias, sin miedo y donde ser mujer no represente en si mismo un alto riesgo.