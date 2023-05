El poder de las mujeres en la música: Goyo y todas

Es indiscutible que las mujeres tienen un poder maravilloso en la música, podría mencionar a miles y aun así quedarme corta porque en todos los géneros tenemos bichotas que brillan de tal manera que iluminan al mundo, se escuchan sus canciones en las marchas de resistencia feminista, en los bares, en las play lists como la mejor compañía para trotar y en cualquier lugar donde se necesite flow y power, ellas encienden hasta los espíritus más tristes.

Hace unos días el mundo se estremeció con el discurso de Shakira, escogida como La mujer del año en los premios Billboard, cuanta verdad en él, cuanta motivación desde la experiencia resiliente que tiene como garantía de coherencia. Escuchamos a Goyo, la negra de oro, la grande que me inspira tanto, cuanta canción hace es éxito, porque solo que tenga su voz y lo genuino de su talento ya la convierte en un clásico para no dejar de escuchar. Lloré escuchando la presentación repleta de sororidad de Greeicy para la gran Goyo, todo fue tan especial que reafirmo porque mi feminismo se basa en la fuerza del arte protagonizado por las mujeres, creo que las mujeres en la música, en el vallenato, en el reguetón, en cualquier género musical y en cualquier expresión artística, literatura, pintura, danza, en todas ellas han dejado una marca de oro puro en la historia y siguen haciéndolo, no les detiene lo desafiante de la industria, del machismo y de cualquier obstáculo que se le presente.

Las mujeres en la música estremecen, hacen llorar como reír, danzar como reflexionar, hace unas semanas vi el documental de Goyo en el cual se hace un especial de su producción como solista denominada, En letra de otro. Ejemplar valentía y jerarquía con la cual lidera sus proyectos es que no se arruga ante nada, es fuerza pacífica y digna hija de un vientre inquebrantable.

Definitivamente, la música y las artes nos salvarán siempre y además nos entregarán herramientas para luego de salvarnos atrevernos a gozar, porque si bien hemos luchado por siglos es el momento también de que las mujeres seamos felices y libres, activar el derecho a pasarla “chévere”, que el goce no tenga costos difíciles de asumir, sino senderos amplios de satisfacción.

Los Billboard me dejaron muchas enseñanzas, como la importancia de seguir unidas para hacernos inquebrantables, dejar de ser competencia para ser fortalezas, que las mujeres somos las grandes gestoras del antirracismo, del antimachismo, de la equidad e igualdad y seguiremos poniéndole flow y perreo a ese camino, porque la música estará siempre en nuestras vidas tan vital como el aire para poder existir.

Bravo Goyo, Shakira, Greeicy y todas las mujeres del planeta que cantan y danzan la vida, vamos por más música y desde mi amada tierra guajira sí que valoramos el poder femenino en la música, por ello el próximo 19 de mayo tendremos la XII edición del foro concierto “La mujer en el vallenato: más provincia”, con 4 artistas guajiras poderosas. Un espacio donde se teje la palabra con las notas musicales que convocan a cambios desde el ser y el respeto por los derechos humanos femeninos.

Y despido estas letras con una consigna de la juglaresa Diana Burco: “Se hace música con el alma, porque la música es verdad”. Vivan las mujeres en la música. ¡Ay ombe!