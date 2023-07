Solo basta con pasearse por pocos minutos por las redes sociales, para leer comentarios que pudieron ahorrarse, en los cuales, mucha gente opina sobre la vida de otros con la autoridad – auto concedida – y abusiva hacia la intimidad de terceros, es así como desde la efervescencia de sus emociones salpican odio a diestra y siniestra, se toman el tiempo para lanzar ataques que no tienen ni son, ni ton; pero el panorama no es solo ahí, pues si pasamos de lo digital a lo vivencial basta con ver como de un vehículo a otro se gritan vulgaridades por el espacio del parqueadero, por el trancón, por la imprudencia por lo que sea, se escuchan pitos sostenidos, gritos y palabras fuertes que exaltan a las queridas mamitas, también en los supermercados podemos ver el rostro de las personas, como de “dime algo pa que veas” definitivamente estamos en un interminable afán, de no se qué, que dejamos de vivir.

El odio anda suelto se ve en los discursos violentos, los que se burlan del color de piel, del género, de los cuerpos, son la “normalidad” y no debería ser así, parece que hacemos parte de una humanidad que está enferma de odio y por eso necesita explotar ante cualquier estímulo, sin importar las consecuencias, no se tiene responsabilidad afectiva, parece que el goce incrementara si a los demás les duele.

El odio se camufla en la música, en la publicidad, en las narrativas, en los imaginarios y se desboca en las redes sociales, en los perfiles falsos, en los ciberacosos, es lamentable que se nos pase la vida, creyendo que el veneno que posee nuestro ser va a dañar a los demás y es absolutamente falso, porque aunque insultemos, denigremos o calumniemos a las personas el daño es hacia nosotros mismos y esto lo hablo en primera persona, porque se nos hace fácil atacar a terceros y decir – fulano es chismoso o violento – y no miramos hacia nuestro interior que de manera expedita o no, replicamos violencias.

He recibido tantos ataques las ultimas semanas por mis opiniones, mis columnas o cualquier intervención que realice en eventos, que llego a la conclusión de que la mediocridad y la impotencia de muchas personas termina vestida de insultos, pareciera que la incapacidad que tienen para llevar a cabo sus sueños y para cambiar realidades los deja quietos, solo en posición de atacar a quienes nos atrevemos a accionar y pretendemos que nuestra historia no pase en vano, pues les cuento que nada es regalado y que quienes lideramos procesos sociales tenemos días difíciles y desafíos por enfrentar, la diferencia es que la impotencia, el miedo o alguna situación generadora de fracaso nos impulsa a seguir y no nos rendimos.

El odio anda suelto cada vez con más cizaña, que bueno que pudieran gestionar esas emociones y convertirlas en positivas energías que les impulse a moverse y a dejar de esconderse detrás de las pantallas y de los perfiles falsos creyendo que el odio que riegan le hace daño a los demás y al mismo ser.

Es momento de recordar que la vida es efímera y que una verdad existencial es que el tiempo que se va no regresa, así que es importante dejarlo de perder en odios absurdos.