Sí, a las mujeres el mundo les queda pequeño!

Históricamente han tenido que luchar, crear, resistir, maniobrar hogares machistas, reivindicar sus derechos, nada les ha sido otorgado fácilmente eso es una realidad, el derecho al voto costó la vida de muchas, los derechos sexuales y reproductivos o políticos siguen siendo razones para la ocurrencia de actos violentos en su contra, eso solo como por mencionar algunos retos que deben afrontar y con esto no pretendo ubicar a las mujeres en una isla fallida de revictimización, no, solo que es la purita verdad y reconocer su resiliencia y múltiples capacidades, es un acto sensato y justo.

Es natural que el mundo les quede pequeño, que sus poderes activados pongan a temblar cualquier cosa, a pesar de las limitaciones impuestas por sistemas misóginos, machistas, racistas y/o excluyentes.

Por esta razón, hoy quiero exaltar a las mujeres, porque son unas gigantes en todo sentido, desde mi centenaria abuela Rita Contreras hasta las que están por nacer, mujeres que no se le arrugan a nada, sienten incertidumbre pues son humanas, sin embargo, no se le arrugan a nada, siguen a pesar de situaciones desafiantes y activan la resistencia creativa.

En este sentido, es importante mencionar que noviembre nos recuerda a muchas mujeres que han entregado su vida por la reivindicación de los derechos, que han sido pioneras en la ciencia, la música o el deporte, que escribieron historias que nos han mejorado el presente (aunque falte mucho aún); vale la pena recordar de manera especial a las Hermanas Miraval, dado que en honor a ellas y a su causa inmortalizada con el fusilamiento de sus sueños libertarios, se conmemora en todo el mundo el día por la no violencia contra las féminas, y mi ser feminista lo conmemora desde la sororidad genuina, reconociendo los poderes de ellas y a partir de narrativas contraviolentas, que no romanticen la desigualdad de género (bajo ninguna circunstancia) sino que logren transcender del análisis de las cifras de violencias contra las mujeres, hacia las acciones que la desnormalicen y por supuesto las desarraiguen desde cualquier orilla hay que apuntar paralelamente a la no ocurrencia y a la no repetición.

Me encanta afirmar que a - Las mujeres el mundo les queda pequeño - especialmente cuando desde el dolor se reinventan para ser felices, del abandono transitan hacia el amor propio, de la expectativa a la asertividad, del miedo a la suficiencia, del apego a la libertad, de la opresión a la diversidad, del machismo al feminismo, de la tristeza al convencimiento de merecer la alegría; insisto el mundo les queda pequeño cuando comienzan a vivir respetando las luchas y las resiliencias, pero entendiendo que al mundo no solo se vino a resistir sino a gozar, a luchar sino a vencer, a intentar sino a lograr.

Vivan las mujeres, las que se atreven a soñar, soltar, amar y amarse, crear, cambiar, viajar, recomenzar y sobre todo a simplificar al máximo esplendor de bienestar la bendita vida y su mala costumbre de volverse compleja.

Feliz mes de la No violencia contra las mujeres mundo machista que mas le vale cambiar para mantener la existencia, la humanidad, la respiración planetaria, que las mujeres puedan vivir libres y felices, que ninguna tenga que vivir con miedo, porque a ellas no les queda grande el mundo, más bien a ellas les queda pequeño.

@facostac