El Feminismo decolonial desde mi voz afro/indígena

Es pertinente hacer mención del feminismo decolonial, precisamente por ser una corriente surgida en América Latina que da máxima importancia a la intersección de los conflictos entre sexo/género, clase y raza. En el estudio de esa intersección, estudia el rol de las instituciones y categorías culturales impuestas por el colonialismo y el neocolonialismo y cuestiona el feminismo eurocéntrico u occidental, por lo cual, desde la mirada indígena – las mujeres – no pueden ser unas replicadoras de opresiones “blanquizadas” y racistas contra nuestros propios pueblos y realidades étnicas y diversas.

Por eso, es tan valioso pensar en la importancia de ser siempre disruptivas con realidades excluyentes y sesgadas, para problematizar situaciones e historias colonizadoras de nuestros pueblos indígenas y especialmente en un territorio tan atractivo por sus riquezas naturales, magia – mística y diferentes bonanzas que han generado diferentes formas de colonización, extractivismos u opresiones.

De esta manera, es fundamental descolonizar el feminismo o los feminismos para desarraigar el patriarcado que viven las mujeres originarias, negras, empobrecidas, desobedientes y disruptivas con la heteronormatividad y la opresión sobre los cuerpos femeninos; es decir, esto permite concentrar la atención especialmente en la exclusión dentro de las exclusiones, por ejemplo: considerar por fuera o enemigas a las mujeres diversas es una equivocación que arraiga y amaña más el patriarcado, o la discriminación por parte de las mujeres urbanas hacia las mujeres rurales o el racismo entre mujeres.

En definitiva, no existe activismo reivindicador alguno sino una perpetuación de realidades desiguales, en los procesos donde se normaliza la homofobia, la transfobia, el racismo y toda forma de discriminación.

Para el contexto del feminismo indígena en La Guajira, es importante mencionar que las luchas no son propiedad privada, las palabras tampoco, el feminismo no nació en Francia, nació y nacerá en todos los territorios que enfrentan el sistema patriarcal. Respecto a la consideración de que resulta paradójico que las mujeres indígenas se declaren feministas, se debe resaltar que las mujeres pueden y tienen el poder de deconstruir paradigmas colonizadores y escribir historias propias de resistencia y transformación, sin adherirse a mandatos que restringen sus derechos y libertades.

En este sentido, las palabras no se privatizan, los criterios se construyen y se disputan, y eso representa la autonomía, lo cual, implica descolonizar nuestros cuerpos y nuestros pensamientos, aunque el mundo continúa en una dinámica falocéntrica, racista, excluyente y opresora de las comunidades, los procesos de resistencias sociales están generando cambios.

La decolonialidad problematiza escenarios de creación de narrativas y conocimientos. Y alterar las realidades en las cuales, las mujeres y los hombres han sostenido privilegios que el sistema colonial ha impactado, corresponde acciones propuestas de cambio que puedan generar transformaciones reales y no meras enmendaciones al modelo de dominación.

Una de las potencialidades del encuentro entre feminismo y pensamiento decolonial, está en la posibilidad de avanzar en el desmantelamiento de las posiciones eurocéntricas que siguen teniendo lugar en varias corrientes de pensamiento feminista.

De esta forma, es relevante mencionar que lo que está sucediendo con los liderazgos femeninos wayúu es una gran revolución social, no solo de resistencia y defensa del cuerpo-territorio sino la transición significativa de escenarios privados o domésticos al mundo social y políticamente activo en la incidencia de las dinámicas de los territorios que habitan, hay una determinación por darle voz a sus pensamientos, no limitarse al silencio y no condenarse a la invisibilidad que pretende ejercer el machismo, es importante para los procesos socioculturales, económicos, políticos, de salud y educativos de La Guajira, los roles protagónicos y de liderazgos de las mujeres indígenas.