El encanto de La Guajira conquista a Colombia

La Guajira es un departamento con magia desbordante de eso no hay duda, el 1 de agosto viví en compañía de muchas personas un espacio poderoso llamado Foro Tejiendo Transformación para La Guajira – la energía que somos y esto no es un nombre de menor impacto, ni concentrado solo hacia La Guajira, sino basado en una visión de las regiones que construyen país, es una mirada hacia lo nacional y claramente sin el poder de las regiones no se logra,

Las emociones fluyen cuando se viven espacios como este, con desborde musical, artístico, académico, voces diversas, cosmovisiones indígenas y afros, perspectiva de género, entre otras; eso es reinventarnos en colectivo, renunciar a la desesperanza aprendida que padecemos en Colombia, donde le damos altavoz a las crisis, a cambio de silenciar las cosas buenas que suceden y que nos permiten confirmar que se puede construir un país diferente.

No se trata de romantizar las crisis, sino de ser justos y reconocer que podemos transformar realidades, como parte de un sistema que puede lograr grandes cambios. Cada panelista que estuvo vive a plenitud el amor por nuestra tierra, ninguna persona que está en la tarima de #evasyadanes es lejana a la equidad, justicia social e igualdad de derechos y aporta en algo a la dama de Colombia – La Guajira.

No puedo dejar de hablar de lo grande que es reunir a personas de diferentes regiones y nacionalidades cautivados por el encanto de mi amada tierra y proponiendo aportar desde sus capacidades a las iniciativas que se lideran a favor de ella, es que no se trata de un momento – fashion – pasajero o irrelevante, el foro del que les hablo, hace parte de un proceso social robusto que pretende llevar beneficios a las comunidades y seguir sumando a la gran riqueza de alianzas institucionales y humanas, se trata de eso, de sumar y trascender de la – desesperanza aprendida – a las acciones transformadoras, no quedarse en la narrativa y el pensamiento derrotista y resignado, sino hacer consciente el poder de cada persona y activarlo a favor de una sociedad que merece vivir en justicia y garantía total de los derechos.

Nadie merece una vida basada en fracasos, siempre hay una oportunidad de aprender a avanzar colectivamente desde la resiliencia creativa que lleve a la plenitud, necesitamos dejar de vivir una vida de luchas para comenzar a deleitar una existencia de plenitud de derechos, el derecho a la libertad, a la satisfacción de necesidades, a una calidad de vida, eso es lo que se visiona ambiciosamente en el foro, que indígenas, afros, población diversa, mujeres, hombres, niños y niñas, todos y todas sin exclusión logremos vivir y abandonemos la categoría de – sobrevivir.

El foro transformación para La Guajira, demostró la energía que somos y la que nos mueve, desde temas como la paz, el emprendimiento, los feminismos, la ciencia y la tecnología y la música. Reconocemos que la grandeza humana se potencia cuando aprendemos a respetar las diferencias y tenemos autoestima regional y por nuestra historia, que nos hace solidarios y en lugar de competencia nos sublima a tejer fortalezas, necesitamos dejar de atacarnos y denigrar todo, dejar de considerar insuficiente cada esfuerzo y apuesta social, el sistema no es algo abstracto, el sistema lo componemos todos y todas, las instituciones, los gobiernos, las organizaciones sociales, la cultura, las comunidades, las subjetividades, por ello, necesitamos ser corresponsables y dejar de señalar todo cambio como imposible, todo es posible en la medida que fusiones talentos, inteligencias, sabidurías ancestrales, diversidades, diferencias, porque todo se potencia trascendiendo de los anhelos a las acciones contundentes; luego de un foro de derroches emocionales y acuerdos espirituales para seguir aportando, nos queda continuar el trabajo en comunidades, cautivando aliados a lo largo y ancho del mundo, convocar miradas prospectivas hacia La Guajira y potenciar la perspectiva de género y la justicia social, esto no fue un evento más sino un espacio transformador y seguiremos polinizando a más personas y colectivos, sigamos tejiendo comunidad por @evasyadanes en Instagram y www.evasyadanes.com

Lo creemos, lo logramos