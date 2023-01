Aunque históricamente se ha feminizado el “drama” lo cierto es que este no tiene género y es innato en la humanidad sin excluirse hombres, mujeres o diversidades sexuales, crecemos en medio de publicidad, novelas, películas, narrativas, periodismo y música dramática, que nos conlleva a problematizar y cargar de subjetividad hasta lo más sencillo.

No nos debe sorprender que los productos audiovisuales de mayor posicionamiento tengan un relato dramático, es que nos encanta el chisme, el bololó, la conmoción y en tiempos actuales grabamos hasta lo impensable, promovemos en redes sociales hasta el acné que sorpresivamente sale el día que tenemos un gran evento o el regalo de aniversario que les da la pareja, cualquier tema de naturaleza intima lo volvemos público pues el drama va de la mano con el ego, del que pocas personas salen ilesas.

Por estos días, el boom mediático es la catarsis de Shakira en su más reciente canción, la puya lanzada a su ex y la pareja actual de su ex, la sublimación del dolor que le generó un amor que se sospecha por sus relatos que fue fallido desde el principio, pero al cual le apostó todo, amparada en su imaginario de “amor romántico” ese que se espera que termine como los libretos de telenovelas con todos felices después de sufrir hasta el cansancio.

Considero que el boom no es solo por considerar el acto libertario de Shakira como una genialidad, sino por la identificación proyectiva que cada persona hace de sus propias tusas y de sus innumerables dramas, le hacemos tusa hasta el año que se fue, a los zapatos preferidos que se gastaron por su natural obsolescencia programada, le hacemos tusa al malandrismo emocional porque aunque era pésimo teníamos la esperanza de que iba a cambiar, es que somos un manojo de apegos dramáticos y revestido del ego que nos hace pensar que todo es eterno y que cumplirá la inmortal misión de saciar nuestras carencias.

Repito, el drama no tiene género y disculpen que los sal-pique, pero la primera salpicada soy yo, si que he cambiado Rolex por Cassio o mejor flores por espinas, sí que he jugado a ser rehabilitadora de "malandros emocionales” y al final, me di cuenta que la única que necesita salvación era yo misma, era el amor propio que estaba congelado y el ego de pensar que por ser la mujer que soy tenia que llegar solo lo bueno por obra y gracia del destino, me hice consciente que no era el universo sino mi historia que atraía a mitómanos y resignados, que mi visión ambiciosa de lograrlo todo buscaba esa contraparte para seguir creyéndose mucho y nada a la vez.

Esta es la catarsis de lo que por muchos años fue mi tortura, que me dejaba ciega, sordo muda y bailando el “guaka-guaka”, pero ahora a todo amor tóxico y dañino le digo “ te lo agradezco, pero no” imaginando que lo bailo con el guapo Alejandro Sanz.

Shakira es una genialidad sin duda, por todo, por su historia, por sus logros, por sus creaciones y su inagotable inventiva, pero eso no la hace antivulnerable y no la libera por arte de magia de fantasmas e imaginarios romantizados del amor y en ello también hay que darle los aplausos, por la valentía de mostrarse como se siente, sin arandelas y fantasías de “supermujer inquebrantable” aplaudo a Shakira por despertar el dolor que muchas personas viven sin aceptarlo, es que ¿Quién no ha vivido una tusa?

Somos un drama y es inevitable, somos hijos e hijas de un mundo patriarcal, donde la desigualdad ha hecho de las suyas, donde matan a las mujeres por celos y por rabia de verlas felices y reinventadas luego de sacudirse de una tusa, donde violan a los niños y las niñas, es que somos la herencia de narrativas dramáticas, las de Padres e Hijos, María la del barrio, Topacio y miles más…

No nos pidan ser anti dramáticos si esa es nuestra esencia, lo que si podemos hacer es transitar a formas de drama más elaboradas, menos lesivas, a perdonar y sanar nuestras fisuras y liberarnos de tantas cargas… Shakira lo hace con la música (le guste o no) impacta a todo mundo de manera directa o indirecta y ¿saben por qué? Más claro no canta un gallo, porque somos parte de miles de dramas que generalmente no resolvemos por estar pendiente de la vida de los demás.