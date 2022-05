Debate feminista: mujeres unidas por el país

Algunas personas afirman que no habrá segunda vuelta, otras que “que tanto jodemos las mujeres si ya tenemos todo” o que “el peligro actual es ese libertinaje femenino”, frente a esto solo puedo afirmar que sino hay segunda vuelta pues el espacio feminista de dialogo y construcción de planes claros y aplicables se debe tener con quien sea elegido nuevo presidente de Colombia, ya basta de convertir en retorica algo que es fundamental para el desarrollo integral del país; de otro lado, las mujeres no vivimos en equidad e igualdad de derechos, por lo cual, no se puede detener la causa feminista hasta que matarlas, violentarlas o discriminarlas no sea parte del paisaje y por último el peligro no es la liberación femenina (que es en si mismo un concepto mal usado) sino el patriarcado que limita la garantía de los derechos y por ende hay que erradicarlo.

De esta manera, celebro y aplaudo de pie que las organizaciones feministas se unan, demostrando que, sí podemos avanzar unidas sin romantizar la sororidad, sino potencializando las diferencias en fortalezas. Es importante que más de 30 organizaciones, plataformas de mujeres y personas Lgbtiq+ nacionales y regionales, además de medios de comunicación independientes convocan a un debate presidencial feminista con los dos candidatos presidenciales que logren llegar a segunda vuelta.

Me emociona decir que ahí está presente el departamento de la Guajira con la Asociación Evas&Adanes la cual, desde hace más 10 años trabaja por la equidad e igualdad con enfoque feminista, cultural y de género, haciendo honor a que es el único departamento que entre 32 se escribe en femenino y cuenta con una de las comunidades indígenas más grandes del mundo (wayúu) que es matrilineal, lo cual, marca una relevancia poderosa en el impacto de las relaciones sociales.

Sin duda es el tiempo de las mujeres y debemos seguir tejiendo alianzas que nos permitan transformar realidades, la cita es el dos (2) de junio del presente año en las instalaciones de la ECCI en el centro de Bogotá.

Al encuentro asistirán mujeres y personas Lgtbi de diferentes territorios del país para escuchar a los candidatos y presentarles propuestas concretas que están obligados a implementar por mandato constitucional en materia de género para construir un país menos violento y más justo e igualitario.

Las mujeres en Colombia representamos el 51,4% de la población, según el censo electoral las mujeres somos 25.290.276 personas, la tasa de desempleo para nosotras es del 19% en comparación con la de los hombres cisgénero que está en 11,2%. El 46,7% de las mujeres en el país vive en situación de pobreza, por lo que resulta urgente una respuesta a su situación actual.

Es importante que quede claro que NO somos minoría, ni somos población vulnerable, somos mayorías sociales histórica y sistemáticamente excluidas. Del mismo modo, las disidencias sexuales y en general las personas Lgbtiq+ también han debido afrontar la exclusión de sus cuerpos en espacios sociales, económicos, culturales y políticos por el hecho de tener una orientación sexual, identidad y expresión de género diversa/no hegemónica.

El Debate Feminista: Colombia 2022 promoverá el reconocimiento de las apuestas políticas de los candidatos en torno a las demandas sociales del movimiento de mujeres, feminista y Lgbti desde una perspectiva interseccional en el país. El nuevo presidente debe cumplir lo que está en muchas políticas públicas, leyes y la constitución, las mujeres y las diversidades sexuales seguiremos trabajando para reivindicar nuestros derechos y que no sigan usando como moda los temas que exigen total compromiso.

Gente, nos vemos en el Debate!

Saludos desde Dubái con mi corazón en Colombia.

¡Adelante Mujeres!