Chimamanda, la Filbo y su agenda étnica – feminista

Resulta paradójico que Colombia siendo uno de los países más diversos en cultura, etnias, flora y fauna también sea uno de los más racistas. Nuestro origen es Afro e indígena, nadie en Colombia por más piel rosadita o amarilla que tenga, puede aislarse de un origen que no se diluye con racismo y que recorre nuestras arterias, somos eso y nos queda bastante ridículo ser racistas, creer que somos una raza pura que está por encima de lo que por humillar llaman “aborígenes”.

De las cosas insólitas que pasan es que algunos vean a las personas negras como un bicho raro, sabiamente Chimamanda entró a su charla en la FILBO llamando la atención a los racistas que desconocen muchas cosas, eso me hizo pensar en los momentos donde digo con orgullo – Soy Guajira– y me dicen Ah eres de la tierra donde los niños y las niñas se mueren de hambre, explico que somos más que eso y activo mi pasión identitaria con argumentos de sobra por la riqueza de mi tierra; así lo hizo Chimamanda debió darnos una clase de su continente para que los racistas e ignorantes culturales y geopolíticos entendieran que a África no se va exclusivamente a hacer Safari.

Chimamanda me llevó a viajar por recuerdos que me hacen reafirmar porque soy una feminista étnica y eternamente orgullosa de mis raíces afro-indígenas. También a reflexionar sobre el poder que tiene el racismo para cegar a las personas, por ejemplo ¿Por qué en La Guajira conmemoran el día de la afrocolombianidad “disfrazados” de palenqueros o pacíficos cuando también somos territorio Afro? No tiene sentido conmemorar una fecha reivindicadora y pedagógica con actos racistas y negativistas en sí mismos.

La FILBO con la fuerza de organizaciones defensoras de la pluralidad cultural dio un salto poderoso, al tener una agenda étnica con derroche de voces académicas, culturales y de fuerza ancestral que inevitablemente nos ubica en un status de activación de consciencias; al final no somos tan “santos/santas” que seamos del todo antirracistas, esa es la verdad, siempre se nos salen esquirlas de ignorancia, con tremenda Constitución del 1991 y todo lo que nos rodea es inaudito seguir siendo discriminatorios y excluyentes dicha sumatoria da como resultado incoherencia, porque al final discriminamos nuestra propio ser.

Chimamanda incluida en la agenda étnica fue un total acierto, nos sedujo con su narrativa disruptiva y sutil propia de las diosas negras, sin atropellar a nadie dejó claro que estamos mal y seguiremos mal mientras el racismo, el machismo, la misoginia sigan siendo estructurales en nuestra sociedad.

Remato diciendo que estoy cada vez más convencida de ser feminista, escritora y antirracista, esto me hace una incansable tejedora de sueños y rendirme no está ni estará en los planes.

Celebro que además de la agenda étnica de calidad que tiene la FILBO hayan preparado una clausura poderosa con mujeres que gracias a la vida hacen parte de mis aprendizajes y las puedo llamar aliadas, ellas son mi paisana Iris Curvelo, mujer wayúu cantante de vallenato y defensora de su lengua nativa el wayunaiki, Ana Copete una gestora cultural con esencia ancestral de poder inagotable – directora del festival Petronio – y la maestra María Isabel Mena a quien he leído y escuchado por años con sus grandes aportes.

Algo está pasando y no quedan dudas de que transitamos hacia una Colombia antirracista, feminista, humanizada y poderosa, en ello las mujeres tenemos un protagonismo que nadie apagará.