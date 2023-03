Arianna Borely: una Guajira que danza esperanzas

El poder del arte no conoce límites, no entiende de barreras y puede con todo, soy testigo de las mujeres y los jóvenes que tejen esperanzas y transformación en La Guajira a través de la danza, de mover el cuerpo y el espíritu hasta quebrantar la desesperanza y activar los sueños, de no resignarse a una tierra en crisis sino comprender que tienen un poder para cambiar realidades, son muchos los y las bailarinas que podría mencionar pero hoy hago un homenaje a quien por años a sido aliada de la causa feminista y social que lidero (Evas&Adanes) ella es Arianna Borely Luna, una joven poseedora de un talento sublime, de un don de servicio y una sensibilidad social incomparable, la que nunca dice no ante una propuesta de las buenas causas.

Ella siempre está creando para aportar a su territorio, a sus hijos artísticos, a sus aprendices, tiene la misión de enseñar, es maestra de biología y además bailarina, dos profesiones que se integran de manera mágica, que para nada son lejanas o conflictúan. Es importante mencionar que su más grande propósito existencial es el de ser directora y coequipera de la fundación SHOW TIME DANCE una organización creada hace 10 años por su padre artístico Eiser Moscote, desde la cual, han logrado cambiar prejuicios sociales alrededor de la danza urbana por proyectos de vida para jóvenes que encuentran en esa expresión universal – la salvación – esos partos transformadores han sido pujados por Arianna una joven referente y ejemplo de nuestra tierra, porque si alguien está presente en todas las buenas iniciativas es ella, con su porte de mujer caribe (afro/indígena) y el convencimiento de su talento que le suman determinación y empoderamiento.

De la Guajira para el mundo

Gracias al talento de Arianna Borelly Luna y al apoyo de su siempre aliado Eiser Moscote, en pocos días estará viajando a Turquía para representarnos a todos y todas las guajiras en el continente Euro Asiático haciendo parte del elenco de bailarines profesionales de la compañía rusa Karla Event durante su gira vigencia 2023. No deja de sorprender esta joven, Bióloga en formación, modelo, directora y bailarina de la Fundación Artística y Cultural Showtime Dance. Quien lleva 8 años y seis meses en la danza, pero en realidad la danza está en ella y ella en la danza desde que estaba en el vientre de su madre Cirlin del Carmen Luna Meza.

No hay limites para esta bailarina empoderada y convencida de que hacer danza urbana en La Guajira es transformar vidas, por lo cual, es para ella muy significativo ser pionera y una de las formadoras actuales en danza urbana para niños, niñas y jóvenes en el distrito de Riohacha.

Definitivamente las mujeres de mi tierra, inspiran y motivan a seguir trabajando por la garantía de los derechos humanos femeninos porque la transformación del mundo será con las mujeres y el poder de las artes o difícilmente podremos lograrla.

Cierro esta semblanza dedicada a Arianna con la respuesta que me regaló cuando le pregunté ¿Cómo ella siendo mujer afro/indígena aporta a la transformación social por medio de la danza?

En medio de sonrisas y una seguridad desbordante respondió:

“Con el simple hecho de hacer danza aportamos a la transformación social y ser una mujer mestiza (afro indígena) rompo estereotipos ayudando a la evolución no solo de la danza sino de la visión de la mujer y su poder de transformación al liderar procesos de cambio”

¡Por más Ariannas en el mundo, adelante joven referente!