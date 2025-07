Mujeres: A votar carajo!

Esta es la columna más corta de mi vida hasta ahora, creo que el mensaje es contundente y no requiere mayor explicación; no me cansaré de repetir que, sin duda, es el tiempo de las mujeres y siendo mayoría tenemos la oportunidad de marcar un precedente poderoso para la democracia de Colombia.

Mujeres a votar carajo, para no botar ese derecho tan luchado a la basura, diría mi abuela Rita Contreras quien falleció a sus 109 años “Eso cuando yo nací no era para las mujeres” por eso jugar a la abstención y decir “yo no soy política, a mi sáquenme de esos temas” es un acto de irresponsabilidad con la historia y de autosaboteo que raya con la incoherencia absoluta. Bien lo expresó Michel Bachellet en la instalación del Encuentro Internacional de Mujeres en Chile:

“Será el siglo de las mujeres”. De ahí que se necesitan más mujeres en espacios de poder que garanticen una representación igualitaria; mujeres que utilicen su poder para escuchar, hacer alianzas y que construyan democracia. Y ante estos retos indicó que, aunque no será fácil, están llamadas a trabajar para derrotar la desconfianza… Fuerza y coraje para seguir en la política porque sus países las necesitan” Michell Bachellet

A votar mujeres, con libertad, responsabilidad y poder transformador todas las que hacemos parte del universo femenino. Que la segunda vuelta no nos de tres vueltas por causa de la indiferencia.

Mucho amor para Colombia, que la esperanza nunca muera y nuestra patria no nos sea indiferente.