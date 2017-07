Columnas de opinión

Expulsaron al espectáculo

Peter Sagan es el ciclista más espectacular del World Tour, de eso no existe duda alguna, pero tenemos que ser honestos, su actitud este año no ha sido la mejor. Muy prepotente con sus rivales. Ayer llegó a provocar un accidente que le significó a Mark Cavendish unos fuertes golpes y el retiro de la competencia. Después de la revisión de los videos, los jueces han decidido expulsarlo. Personalmente pienso que fue una medida drástica, pero lo jueces han sido criticados en los últimos Tours y con esto enviaron un claro mensaje al lote: ciclista que no cumpla las reglas, ¡se va!

Este miércoles veremos la primera de tres etapas con llegada en alto, pero no se puede categorizar de alta montaña porque solo tiene dos puertos, uno de tercera y el último de primera categoría de solo 5.9 kilómetros, con rampas hasta del 20%.

¿Que podríamos ver en la etapa de este miércoles?

Al SKY atacando. Tienen mucho poder con Henao y Landa, ciclistas que pueden imponer un ritmo muy fuerte durante esos 5.9 Kms y así ir descartando rivales, eso muy seguramente ocurrirá, pero ojo que este Tour tiene ciclistas igual de fuertes y no solo será Quintana, también Contador, Martin, Bardet, Aru y Porte, sobre todo este último.

Por lo que vi en la etapa 3, el australiano atacará para empezar a recortar diferencias, esto quiere decir que los del SKY también pueden ser atacados, y más si estos saben que se encuentran por debajo de Thomas y Froome en la crono del penúltimo día y que no existen muchas etapas como para sacar diferencia. Este jueves podríamos descartar a algunos ciclistas para la general, pero no veremos mayor diferencia en tiempos.

La etapa está pintada para un buen escalador con potencia y en eso destacan Martin, Porte, Fuglsang, Contador, Froome, Quintana (aunque no sea un escalador con mucha potencia) y posiblemente Aru y Chaves.

Nairo no puede desperdiciar este tipo de oportunidades que en este Tour serán pocas. Hoy tiene que atacar.

El preciado ‘maillot’ blanco que identifica al mejor ciclista joven, este año se lo disputaran Simon Yates, Emanuel Buchmann y Louis Meintjes.