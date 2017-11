Es una emergencia

Columnas de opinión

Algo hay que hacer con nuestro código penal, excesivamente garantista para los malandros, mientras victimiza a la gente de bien. Gradualmente hemos venido, por cuenta de una manifiesta liberalidad de las bullangueras minorías, siendo despojados de los valores de la moral y la convivencia en varios sustanciales temas, entre ellos las tales garantías que supuestamente nos protegen, pero que en realidad, nos agreden. Es que un eventual y esporádico abuso policial es preferible a un recurrente y hasta permanente abuso delincuencial.

No hay derecho a que un individuo sea arrestado por la comisión de un delito, se verifique que es la séptima vez que lo capturan (siete anotaciones por atraco a mano armada, robo, lesiones y hasta por asesinato), pero lo sueltan porque no le leyeron los derechos o porque no lo cogieron en flagrancia, o por lo que fuere que establece el código, y que le sirve de argumento al juez de turno para decretarle la libertad. No importan las anotaciones, ni que al tipo se le haya condenado a un arresto domiciliario que violó (violación por la que nadie lo acusa así que no cuenta), no importa nada, solo el nuevo hecho del arresto “irregular”, y los tipos –en las fotos para la prensa tomadas durante la audiencia de legalización de la captura– se muestran sonrientes porque saben que saldrán libres aunque con otra anotación que ni les va, ni les viene, y volverán a las andanzas victimizando a otro desprevenido transeúnte, que corre el riesgo no solo de ser atracado, sino de ser asesinado, porque hoy no son solo atracadores, sino despiadados asesinos que atracan.

La Policía, sin duda, hace la tarea, y el comandante públicamente se queja. El Alcalde también la hace, hasta donde puede. Pero son esfuerzos que terminan estériles porque al capturado lo sueltan. Casi a diario los medios registran múltiples capturas de delincuentes que tienen también múltiples anotaciones. Se cuenta con libros llenos de fotos de malandros donde se pueden identificar a los autores. Se sabe también de sitios donde se alquilan las armas para perpetrar las fechorías. Pero ni fotos ni allanamientos dan para la ejemplar pena que se merecen. La gente tiende a pensar que si al presidente de la Corte lo compran, seguro al juez lo compraron. Pero no. Es el código aprobado por un sector, de pronto ese sí comprado, del Congreso.

Demasiados y repetidos atracos y asaltos, y ahora el lamentable e irreparable suceso del joven Alzamora, y el osado robo frente a la casa del Alcalde, muestran que la delincuencia se viene en avalancha, y más por la cercanía de diciembre. ¿Puede decretarse una emergencia metropolitana, un local estado de excepción que determine medidas extraordinarias para aplicar más rápidos y efectivos procedimientos y más drásticas e inmediatas sanciones? Si a favor de las Farc inventaron mil leguleyadas, pueden hacer alguna en favor nuestro. Algo hay que inventar ante la inseguridad que llegó a extremos que exigen ingeniosas acciones. Porque esto que vivimos, es una emergencia.

