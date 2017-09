Entre Serrat y Merkel

Columnas de opinión

Las palabras de Joan Manuel Serrat y Sabina dan una nota humana y cálida a los comentarios que sobre la posibilidad del referéndum en Cataluña se discute estos días. Serrat está libre de toda sospecha porque su catalanismo es auténtico y nadie duda de la buena fe de quien aprendió a cantar en su infancia en las calles de su barrio, su identidad catalana. Desde Chile, donde se encuentra en gira, ha expresado que: “en este referéndum no están las condiciones para votar. Estas leyes se han hecho de un día para otro, sin discusiones, sin que hubiera enmiendas. No me da la sensación de que este referéndum pueda representar a nadie”. En contraposición, los dos cibernautas, Assange y Snowden se meten en lo que no les importa y pretenden desde su reino de internet, con su prurito aperturista, meter cizaña alimentando sus propios egos y fomentando el secesionismo.

Que me perdonen Serrat y Sabina por poner sus nombres junto a los de ellos. Solo pretendo resaltar la diferencia entre la nobleza del interés humano y la cizaña que siembran los cantamañanas que nunca faltan.

Cambiando de tema: Ángela Merkel es investida por cuarta vez canciller de Alemania. Esta buena alumna de Helmut Kohl, el ojito derecho del excanciller inolvidable, seguirá en la lucha. A sus 64 años, la hija de un pastor protestante, directa, firme, que está poniendo humanidad en el conflicto inmigratorio europeo con los refugiados en estos tiempos cruciales de extremismos, donde los antiejemplares de la moral acuden al oportunismo de profetas del timbo al tambo, la heredera del Cid Campeador alemán seguirá rigiendo los destinos de Alemania y alentando las ilusiones de Europa, con su corazón de mujer.