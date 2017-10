Entre abandono y paz

Columnas de opinión

Los terribles hechos que han ocurrido en los últimos días en Tumaco dan cuenta de una evidente vulneración de derechos humanos y de la necesidad de replantear algunos de los puntos sobre la estrategia de erradicación forzosa y sustitución de cultivos ilícitos en el país. Ante la confusión y la falta de información que ha habido frente al ataque en contra de la población civil, campesinos asesinados y heridos, se hace patente no solo la incapacidad de la Policía Antinarcóticos para entender que el respeto de la vida humana además de ser un derecho es un deber de garantía del Estado, sino también los problemas que tendrá que enfrentar el Gobierno para recuperar la confianza en zonas rurales del país donde la presencia de las autoridades ha sido nula durante décadas.

La situación de Tumaco, tal vez el municipio con mayor número de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, no puede ser entendida exclusivamente en términos de erradicación de cultivos en el marco de la estrategia para la lucha contra las drogas, sino también como un escenario con fuertes conflictos sociales y económicos que deben ir superándose con una presencia certera de las autoridades. Muchas familias cocaleras se aferran a estos cultivos porque consideran que la propuesta de sustitución no es viable y no garantiza su subsistencia, frente a lo cual si bien el Gobierno ha presentado soluciones de apoyo en el marco de la suscripción de convenios de sustitución de cultivos, estos tienen que materializarse en experiencias exitosas que sirvan como referente para las comunidades campesinas.

Ahora, más allá del asunto del punto 4 del Acuerdo, sobre solución al problema de drogas ilícitas, lo ocurrido en Tumaco debe analizarse desde la dimensión de los derechos humanos, pues además de que lo que pasó el 5 de octubre –sobre lo cual se ha establecido por la Defensoría del Pueblo que fue un ataque de la Fuerza Pública contra los campesinos–, un episodio de represión semejante se repitió el pasado domingo en contra de periodistas y de la misión humanitaria que buscaba acercarse al lugar de los hechos. En esta ocasión, nuevamente se ha afirmado que la Fuerza Pública recibió con granadas aturdidoras a los miembros de la misión humanitaria y de periodistas, en la vereda Tandil, impidiendo su ingreso al lugar donde sucedió el ataque en contra de los campesinos.

Tiene que haber una conciencia por parte de la Fuerza Pública de que este tipo de conductas son rechazadas tanto por la sociedad como por la Ley, y que, por tanto, serán condenadas con la severidad merecida.

@tatidangond