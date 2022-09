¡Válgame Dios!, sexo y comida, bochinche, puyengue

¿Cuál es el origen y el significado de la expresión ‘¡válgame Dios!’? Roberto Silvera, B/quilla

Aunque en desuso, la primera acepción del verbo ‘valer’ es ayudar o proteger. Antaño, la frase se usaba entre creyentes como apelación a Dios o a los santos para suplicarles amparo. Como literalmente significa ‘¡que Dios me valga!’ o ‘¡que Dios me ayude!’, es fácil deducir que la frase exclamativa se originó en forma de sorpresa o de disgusto como respuesta moderada a un hecho infeliz e inesperado. Y así ha seguido siendo hoy. Otras expresiones para invocar la protección de divinidades son las muy comunes ‘¡Dios mío!’, ‘¡por todos los santos!’, ‘¡ave María!’, ¡san Antonio, protégeme!… Y aunque ‘¡válgame Dios!’ tiene hoy un uso generalizado, predomina el mencionado sentido de sorpresa. La locución también se usa cuando se quiere realzar algo digno de elogio: ‘¡Válgame Dios, qué linda es Lucía!’.

Esta pregunta es muy seria. ¿La buena comida y el sexo guardan relación? P. Aza, Bogotá

Es lógico que después de una buena comida el sexo no sea el mejor. Pero, más allá de esa idea, ambos conceptos se relacionan y se rozan, puesto que están arropados por el mismo halo de hedonismo, esa doctrina que juzga el placer como el principal objetivo de la vida, y por eso, tal como se ha señalado tantísimas veces, en las dos actividades intervienen los cinco sentidos. Es fácil asociar esa participación.

Origen de ‘bochinche’… Aurelio Valera, Malambo

Bochinche significó primero el ruido, advertido o no, que se hace al tragar un sorbo de líquido que esté en la boca, sorbo al que se le decía ‘bochincho’, que viene de ‘buche’, y este del latín buccula, bucca ‘boca, mejilla’. Luego, por asociación y amplificación pasó a significar bullicio, asonada, vocinglería, alboroto, y, de nuevo por asociación, en América, en particular en el Caribe insular y continental, pasó a ser chismorreo, y por eso a alguien chismoso se le dice bochinchero. También bochinches son, por ejemplo, el desorden, la confusión y la algarabía que se presenta en una asamblea en la que se grita más que lo que se decide; o un partido de fútbol que degenera en peleas en las gradas…

¿Qué es ‘llamar a puyengue’?, Chepe Ch., B/quilla

No he podido comprobar si en realidad se escribe ‘pullengue’ o ‘puyengue’. José David Villalobos en su “El español hablado en Barranquilla” escribe ‘puyengue’, y la locución ‘llamar a puyengue’ la define como ‘poner plazo perentorio a alguien, llamar a rendir cuentas’. Este tipo de frases expresivas no tienen un origen determinado, pues han surgido espontáneamente en el habla popular. Leí en un documento sin fuente alguna que ‘llamar a puyengue’ se usa familiarmente en las Fuerzas Armadas cuando se convoca a un subalterno a dar explicaciones o a rendir descargos por una falta disciplinaria cometida. También se utiliza en la Costa cuando se llama a un hijo, a un amigo o a un empleado para reconvenirlos por alguna acción impropia.

