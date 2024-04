Sardina, alumbrar, tarajalludo

Me enteré de que la palabra ‘sardina’, como referencia al pez de ese nombre, tiene que ver con la isla de Cerdeña. ¿No entiendo por qué? Pedro Hernán Torres Blanco, B/quila

Los nativos de la isla italiana de Cerdeña son denominados “sardos”, vocablo que procede del latín sardus, sardum, y que, en efecto, se asocia a todo lo que tenga que ver con ese territorio insular en el mar Mediterráneo. La leyenda dice que como en las aguas de esa isla abundaban unos peces pequeños, comestibles y muy apreciados, los latinos los relacionaron con sardus, adjetivo que, como acabamos de ver, alude a Cerdeña, y, entonces, en latín los llamaron sardīnas.

¿Por qué antiguamente se decía “alumbrar” cuando una mujer iba a dar a luz? Stella Fernández Marulanda, V/par

El término alude al hecho de parir una mujer, y hoy su uso es más frecuente en zonas rurales. En medicina pueden separarse los conceptos de parto y de alumbramiento, pero en el habla de todos los días ‘parir’, ‘alumbrar’ y ‘dar a luz’ son sinónimos. ‘Dar a luz’ y ‘alumbrar’ son rodeos (o eufemismos) usados para no mencionar la palabra ‘parir’, que resulta malsonante en ciertos contextos, pese a que aparece profusamente en la Biblia y a que en España a las salas de parto las llaman “paritorios”. Por lo general, muy pocas veces se dirá que una mujer “ha parido”, sino que “tuvo un niño” o que “alumbró” o que “ha dado a luz”, acortamiento de ‘ha dado a la luz’, bella metáfora en la que ‘la luz’ equivale a ‘la vida’ en el mudo. En fin, alegóricamente, podríamos decir que una mujer aporta a la vida al ‘parir’ o ilumina al mundo al ‘alumbrar’. Que viene a ser lo mismo.

Le dije a una amiga bogotana que su hijo era “trajalludo”. No me entendió, y al explicarle me dijo que en Bogotá se decía “jayán”… MDM, B/quilla

Las dos voces son sinónimas, y se refieren a un individuo robusto, grandulón, hercúleo, sobre todo, en edad adolescente. En realidad, la primera palabra no es ‘trajalludo’, sino ‘tarajalludo’, un cubanismo que es deformación de ‘tarajallón’, que, a su vez, es metátesis de ‘tajarallón’. Metátesis es el cambio de la posición inicial de un sonido o, incluso, de una sílaba dentro de una palabra, entre otras cosas, para hacer más fácil su pronunciación: naide por nadie, Grabiel por Gabriel, metereología por meteorología. ‘Tarajalludo’ y ‘jayán’ aparecen en el Diccionario. La primera refuerza su significado de adolescente fornido gracias al sufijo -udo, que, cuando se trata de adjetivos derivados de un sustantivo, como en este caso, significa que algo es grande, abundante, intenso…

