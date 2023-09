Salado, ‘si no’ y ‘sino’

¿Por qué a un individuo con mala suerte se le dice que está salado? Jerónimo Lindo Gutiérrez, B/quilla

En principio, ‘salado’ no era quien tenía sal, sino quien la derramaba. En España, ‘estar salado’ no es malo, pues indica que se tiene gracia y donaire, y ‘ser soso’ es carecer de sal y ser aburrido. En la Antigüedad, la sal era buena suerte, pues simbolizaba riqueza, lo estable y lo incorrupto y servía como antiséptico, preservadora de alimentos y protectora en varias religiones (la católica la pone en el agua bendita o en la boca de los niños que bautiza, y enseña que Jesús les dijo a sus apóstoles que ellos eran “la sal de la Tierra”). En Roma, la sal, que era escasa y valiosa, se empleaba como dinero, pues a funcionarios públicos y a soldados se les daba una ración de ella, denominada salarium argenta, lo que significa que ‘salario’ viene de ‘sal’. En la Edad Media siguió usándose como forma de pago o de trueque. Por lo tanto, derramar sal equivalía a botar dinero o una sustancia fundamental para la supervivencia. A la idea de mala suerte contribuyó La última cena, el célebre cuadro de Leonardo da Vinci, en el que aparece Judas Iscariote junto a un salero que había volcado por accidente y cuya sal se había vertido.

¿Cuál es la diferencia de uso entre ‘si no’ y ‘sino’? Siempre he tenido grandes problemas con eso. Henry Muller, Barranquilla

‘Si no’, enlace de una conjunción condicional (si) y un adverbio negativo (no), es lo mismo que decir ‘de lo contrario’: “Le llevo flores a mi esposa, si no, seguirá disgustada conmigo”. También sirve para introducir una frase con condiciones y luego, como consecuencia, esbozar un desenlace negativo en la segunda: “Si no cambia de técnico, el Junior no clasificará” (es solo un ejemplo). O para introducir una frase que no niega nada antes de una que sí lo hace: “Se irá pronto si no la atiendo bien”. Para saber si debe escribirse ‘si no’, hay dos trucos que consisten en detectar si puede trastocarse la posición de las palabras en la frase: “Si no le llevo flores, mi esposa seguirá disgustada conmigo”; o detectar si entre las palabras ‘si’ y ‘no’ se puede insertar otras: “Si el Junior no cambia de técnico, no clasificará”. ‘Sino’, como conjunción, se usa para oponer una segunda frase a una inicial que niega algo: “No es abogado, sino ingeniero”. ‘Sino’, como sustantivo, es sinónimo de destino, de fatalidad o fatum, ese ímpetu oculto que desde la Antigüedad clásica interfería en las acciones de los dioses y de los humanos.

