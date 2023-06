Rolo, ni fu ni fa

Procedencia de los vocablos ‘cachaco’ y ‘rolo’. Roberto Coba Sourdis, B/quilla

Una versión dice que ‘cachaco’ deriva de la unión de las primeras letras del nombre de tres prendas de vestir que usaban los bogotanos: camisa, chaqueta y corbata (ca-cha-co). Otra, que viene de la palabra francesa cachet, que en el siglo XV era un sello oficial de cera que cobró el sentido de elegancia y estilo, ya que quienes sellaban cartas eran sujetos cultos o refinados, pues los demás no sabían escribir. Y otra, la más creíble, que en 1842 los antioqueños Manuel Antonio y Juan Manuel Arrubla inauguraron en Bogotá un local de sombreros, telas, paños e impermeables importados, entre ellos un abrigo elegante, conocido como cachet coat. A quien lo usaba le decían “cachecoa”, que evolucionó a ‘cachaco’. En cuanto a ‘rolo’, el Diccionario solo dice que es un adjetivo colombiano que traduce “bogotano”. Es voz poco lisonjera, y con frecuencia destila un dejo despectivo. Tiene que ver con el modo singular de pronunciar arrastrada la ‘r’ o el dígrafo ‘rr’ (‘rrrrolo’, ‘rrrregio’) o con la conversión en ‘ch’ de las sílabas que comienzan por ‘tr’ (‘el otro - el ocho’, ‘muestre - muesche’). Esta manera particular de pronunciación fue adoptada por la burguesía bogotana en aras de un mal llamado ‘afrancesamiento’ que la diferenciara de los denominados ‘indios, guaches o mestizos’.

Origen de la expresión ‘ni fu ni fa’. Anónimo, B/quilla

Tal como ‘así o asá’ o ‘de pe a pa’, ‘ni fu ni fa’ es una locución coloquial y expresiva. Sirve para mostrar indiferencia o para indicar que algo no es ni una cosa ni la otra, ni bueno ni malo. Por ejemplo, decir “este whisky está ni fu ni fa” es lo mismo que decir “este whisky no es malo, pero hay mejores”. No existe claridad sobre el origen de la expresión, aunque algunos dicen que es incierto, otros que ha sido creada por el habla popular por el solo gusto de su retintín fonético, y otros más que viene de ‘fu’, primera sílaba de ‘fulastre’, palabra de uso poco frecuente, que está en el Diccionario y que se refiere a algo de mala calidad o de escaso valor, y de ‘fa’, primera sílaba de ‘fabuloso’. Esto quiere decir que algo que es ‘ni fu ni fa’ no es mediocre ni mal elaborado, pero tampoco brillante ni hecho de manera adecuada. La primera constancia escrita de su uso está en la revista madrileña Boletín de Loterías y de Toros, de mayo de 1875, en la que el autor de una nota así se refiere a un torero de esos tiempos: “ ‘Currito’, ni fu ni fa”.

