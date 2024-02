Por ende, segunda mesa, cualesquiera

¿De dónde deriva la expresión ‘por ende’? Florecita, V/par

‘Por ende’ es un cultismo formado por la preposición ‘por’ y el adverbio ‘ende’. Este último, viene del latín inde ‘desde allí, de allí, de aquí’. Hoy ha caído en desuso cuando se emplea solo, pero sigue vigente cuando está junto a ‘por’, y entonces significa ‘por consiguiente’. Otra versión, más directa y más lógica, afirma que en realidad proviene del también adverbio latino proinde, que el Diccionario latino-español, de Eustaquio Echauri, recoge como ‘por tanto, así pues’.

Origen de la locución ‘ser plato de segunda mesa’. Osiris Delgado B., B/quilla

‘Ser plato de segunda mesa’ significa que alguien es excluido o poco valorado o ubicado en un plano secundario con relación a una preferencia ya decidida. La expresión, que es coloquial, tiene connotaciones eróticas, pues, por lo general, alude a una relación amorosa en la que un hombre o una mujer reciben regalos o apoyo o atenciones íntimas, a diferencia del otro o la otra de un triángulo amatorio, que reciben mucha menos consideración, y solo a ellos se acude cuando la relación primera se desdibuja. También se aplica a otras situaciones, como cuando se es segunda opción para un trabajo. Se originó en el Medioevo, durante bodas aldeanas, cuando muchas veces, al lado de la mesa principal se ubicaba una segunda mesa, destinada a invitados poco importantes. Eso ocurre todavía: los invitados menos pomposos y los más jóvenes van en la mesa recién arrimada o segunda mesa.

Nota: En mi respuesta de la semana pasada sobre ‘gentilicio’ escribí: “En español no hay normas para generar un gentilicio, pero sí una pauta que consiste en añadir al epónimo (nombre de un lugar) cualquiera de los sufijos que para ello existen”. He recibido un mensaje de un lector acucioso en el que me dice que he “debido usar ‘cualesquiera de los sufijos’ y no ‘cualquiera de los sufijos’, pues los sujetos están en plural”. En efecto, lo correcto es ‘cualesquiera’, tal como la plantea el Diccionario panhispánico de dudas, que tajantemente dice que es inadmisible ‘cualquiera’ junto a sustantivos plurales. No obstante, la juiciosa lingüista española María Moliner, en su Diccionario de uso del español, dice: “La forma plural ‘cualesquiera’ se usa muy poco, pues el singular tiene el mismo significado”. Según esta contradicción, sería correcto decir: “El Junior siempre gana cuando enfrenta a cualesquiera de los otros equipos grandes”, pero también lo sería: “El Junior siempre gana cuando enfrenta a cualquiera de los otros equipos grandes”.

