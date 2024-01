Pobrecismo, acortamiento, el sereno

En un mensaje en X, el expresidente Iván Duque usó la palabra ‘pobrecismo’. La busqué en el Diccionario de la RAE, pero no existe. ¿Error del señor Duque? Miguel Padilla Martes, B/quilla

No es error. El sufijo ‘-ismo’, abundante en español, es acomodaticio, es decir, cuando se junta a la raíz de una palabra o a la palabra misma, cambia el sentido de esta o forma una nueva. Y entonces sirve para nombrar partidos (comunismo), doctrinas (catolicismo), movimientos artísticos (dadaísmo), cualidades (altruismo), defectos (egoísmo), estados de ánimo (optimismo), actividades (mototaxismo), deportes (ciclismo)… ‘Pobrecismo’ puede emplearse, pero, por ser un neologismo, es decir, una palabra que expresa una idea o un concepto nuevo, y por tener un uso aún limitado, suena disparatada. Ha tenido cierto eco porque el señor Duque la ha usado. Una vez dijo: “El comunismo no es progresismo, es pobrecismo para la sociedad”. ‘Pobrecismo’ cobija a quienes pretenden una vida discreta, sobria y, en el mejor de los sentidos, campechana –nunca chabacana–, y a quienes aprecian sus posesiones materiales más por su estética, su simbolismo o su utilidad que por su ostentación y su costo. Esto es, ser pobre o aparentar serlo es un estilo de vida alternativo que algunos valoran. No toda palabra ausente del Diccionario es incorrecta; ellas existen, a la espera de que se multiplique su uso y sean acogidas.

Del habla de España me molesta su arraigada tendencia sintética: peli por película, cole por colegio, peques por pequeños… Aminta H. B., B/quilla

Es ese un uso familiar del idioma, válido por cuanto la palabra acortada no cambia su significado. Otros ejemplos: otorrino por otorrinolaringólogo, foto por fotografía, y compa, auto, profe, bici, abue, compu…

Cuando estaba con gripa, mi abuela me decía que no cogiera “el sereno”. ¿El sereno? Roberto Silvera, B/quilla

Su abuela quizá se refería a que para no agravar su gripa no saliera a la intemperie del atardecer o a la de la noche, cuando la atmósfera está llena de humedad como producto de la evaporación que el Sol, ya oculto, ha ocasionado durante el día. Estos son los vapores que se condensan en forma de goticas de agua, conocidas como rocío, y que en Barranquilla se aprecian en las auroras, por ejemplo, sobre los vidrios de los automóviles parqueados de noche al aire libre. Asimismo, sereno eran los celadores que hacían las rondas y en las madrugadas pregonaban las horas en punto y el tiempo atmosférico. Sereno es también un estado de ánimo.

edavila437@gmail.com