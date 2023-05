Platónico, peliagudo

¿Qué es el llamado popularmente ‘amor platónico’? María C. Escorcia O., B/quilla

‘Amor platónico’ es un amor ideal, no sensual, en el que el deseo no se manifiesta con acciones, sino con una perspectiva claramente soñadora. Una de sus características es que es algo por lo general inalcanzable, pues los objetos amorosos platónicos suelen ser personajes del arte, del cine, de la televisión, o la cantante de estampa esbelta o la figura política de por acá o el millonario de buena pinta de por allá… Por esta característica de inalcanzable, el ‘amor platónico’ reside en lo que se considera físicamente bello, por lo que, desde luego, es un amor idealizado. También se dice ‘admiración platónica’ cuando el concepto se aplica a la inteligencia o a las ejecutorias de alguien. La frase ‘amor platónico’ como la entendemos hoy, no refleja las ideas que Platón expone en sus obras Fedro y, sobre todo, El banquete, en la que durante una reunión de amigos se debate sobre el amor. Para Platón, el amor es la búsqueda de lo trascendente que hay en el hombre para conectarse con la divinidad, es decir, con lo eterno. Hoy se concibe el ‘amor platónico’ como un amor fantástico, lejano, no correspondido e imposible, en el cual es tal la perfección del objeto amoroso que tiene todas las cualidades y ningún defecto. Entre las posibles causas de un enamoramiento platónico están la inhibición emocional, la inseguridad y la introversión. Como es lógico, esto es más frecuente en la adolescencia y en la juventud.

¿‘Peludo’ y ‘peliagudo’ son sinónimos? Elver Marroquín Ll., Soacha

‘Peludo’ y ‘peliagudo’ son y no son sinónimos como en el caso reciente de las palabras ‘mandar’ y ‘enviar’. Como sabemos, en el decurso del tiempo las palabras se van transformando. Ejemplo de ello es la paulatina pérdida o suma de letras o de sílabas dentro de un vocablo, fenómeno lingüístico conocido como síncopa. Por ejemplo: masticar-mascar, femininidad-feminidad, Natividad-Navidad, peliagudo-peludo. Sin ser sinónimos, ‘peludo’ y ‘peliagudo’ a veces tienen visos de sinonimia. Así, en el Diccionario, ‘peludo’ es un animal o un ser humano cubierto de pelos, y ‘peliagudo’ es un animal o un ser humano cubiertos de pelos largos y delgados, como los de los conejos o los de ciertas razas de perros. Ahora bien, al sincoparse ‘peliagudo’ y dar como resultado ‘peludo’ las dos palabras se vuelven sinónimas solo cuando se refieren a que algo es difícil, complicado, lleno de contratiempos o de peligros.

