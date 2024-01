Pírrico, epifanía

Oí que la conquista de Egipto por parte de Napoleón fue “una victoria pírrica”. ¿Cuál es el origen y el significado de esta expresión? Darío Diago Abello, B/quilla

La historia de la palabra ‘pírrico’ es archiconocida. Documentada en español desde 1884, tiene que ver con Pirro II (378-272 a. C.), gran militar y rey de Epiro (Grecia). En la región de Apulia, al sur de Italia, estaba Tarento, colonia griega, cuyos habitantes pidieron ayuda a Pirro para contrarrestar el peligro que representaba Roma. El rey fue a socorrerlos con su ejército, que contaba con varias decenas de elefantes, novedad que desconcertó a los romanos. La primera batalla fue en Heraclea (280 a. C.) y en ella triunfó Pirro. Sus militares acudieron a congratularlo, y fue entonces cuando, en alusión a las cuantiosas bajas sufridas, soltó la frase que lo hizo célebre: “Con otra victoria como esta estaré perdido”. Luego, el rey militar enfrentó de nuevo a los romanos en Áusculo (279 a. C.) y volvió a vencer, pero sus huestes quedaron aún más disminuidas. Al no haber logrado la defensa completa de los griegos, Pirro, con lo que quedaba de su ejército, se retiró a Tarento y luego a Sicilia. Desde entonces, la locución ‘victoria pírrica’ se usa para referirse a una ganancia que es solo oropel y ruido, pues el vencedor termina tan maltrecho como el perdedor, o a veces más, como le aconteció a Pirro. Con el tiempo, pírrico ha pasado a representar algo insignificante.

Nota: Estoy de acuerdo con el médico Alberto Calderón Lombana, quien me ha enviado este mensaje sobre el sentido de la palabra ‘epifanía’: “En una didáctica croniquilla sobre la Loa [de los Santos Reyes], de Baranoa, publicada el 6 de los corrientes en El Heraldo, su autora escribe: ‘Esta tradición […] narra la epifanía de Melchor, Gaspar y Baltasar hasta Belén, donde se da el nacimiento de Jesús…’. Da a entender que ‘epifanía’ es sinónimo de viaje o peregrinación. En realidad, proviene del griego epipháneia, término compuesto por epi ‘sobre’ y phanein ‘aparecer’. El Diccionario Bíblico de Urgencia, del Dr. Evaristo Martín Nieto, dice de ‘epifanía’: ‘Visita salvadora y bienhechora de Dios’. En conclusión, el nacimiento de Jesús, en las circunstancias conocidas, y los dichos y hechos a Él atribuidos por los cuatro evangelistas durante los tres años de su vida pública constituyen en sí mismos una ‘epifanía’; y esta es, ciertamente, la temática de la obra teatral a que nos referimos. Valga la aclaración, sin ánimo de incomodar a la cronista”.

