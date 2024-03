Piedra, ¡eprie!, parafernalia

¿Qué es ‘sacar la piedra’? Ubaldo Mejía, B/quilla

‘Sacar la piedra’ es una expresión de origen incierto, muy común en la Costa y en Venezuela. Tiene dos acepciones. La primera se refiere a que algo o alguien genera rabia, y, por lo tanto, es sinónimo de estar furioso, salido de quicio, fuera de casillas o con la paciencia colmada. A veces, la acumulación de pequeñas rabias puede desembocar en una ‘sacada de piedra’ inadecuada, pues entonces resulta una acción atronadora y peligrosa. La segunda acepción es contribuir a que en una relación sexual la mujer alcance el clímax.

¿A qué se refiere y de dónde viene la expresión ‘¡epri!’? Edgardo Salas, B/quilla

En realidad, la expresión es más conocida como ‘¡eprie!’, y hasta la década de los setenta del siglo pasado era de uso corriente y amplio en la región Caribe. Ha sido considerada variante de ‘¡eche!’, porque esta última locución, también cotidiana y frecuentísima en la Costa, a veces es juzgada como malsonante. Deriva de ‘¡epa!’, que pasó a ‘¡epria!’ y luego a ‘¡eprie!’ (e, incluso, a ‘¡epri!’, como usted escribe y como muchas veces se decía en nuestra ciudad en esa época). El término tiene significados heredados de ‘¡epa!’, como cuando sirve para avisar de algún peligro o para manifestar sorpresa o para saludar como sinónimo de ‘¡hola!’. No obstante, el mayor uso que se le daba en Barranquilla era para expresar rechazo o desacuerdo con una conducta: “Te lo advertí y no me escuchaste, ¡eprie!”. O para expresar una inconformidad: “Quieren que vaya a ese festejo en el que no ofrecerán ni un whisky; ¡eprie!”.

En el reciente Festival Estéreo Picnic de Bogotá, quien me acompañó se quejaba de la “excesiva parafernalia”… Marisella, B/quilla

El origen de la voz parafernalia es griego (pará ‘cerca’ y pherné ‘dote’), y de ahí pasó al latín y al derecho romano (paraphernalia bona ‘bienes parafernales’) para referirse a los bienes propios de la mujer casada no inventariados en su dote. En español, esta palabra se tomó del inglés, que, a su vez, la había tomado del latín medieval y le había dado el sentido de “objetos usados en un acto específico”; por ejemplo, la parafernalia de la medicina son camillas, elementos quirúrgicos, medicamentos; la del derecho, códigos, togas, estrados. En nuestro idioma, el término evolucionó más allá del significado inglés, pues, además de objetos requeridos para un evento, engloba rituales, ceremonias previas y posteriores, fiesta, boato, himnos, luces, artificios o gritos de aliento cuando un caso lo propicia, como es el del Festival Estéreo Picnic.