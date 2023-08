Ni mu, a la topa tolondra, sinónimos

Origen del dicho ‘no decir ni mu’. E. Cañas, B/quilla

El dicho se usa para indicar que alguien no dice nada. Surgió a partir de un poema del neoclásico español Juan Bautista Arriaza, que narra que en presencia de un toro competían un ruiseñor y un canario para ver quién cantaba mejor. Al no estar de acuerdo, le pidieron al toro que decidiera, pero este solo dijo “¡mu!”, es decir, no dijo nada. La frase es sinónima de ‘no decir ni pío’, otra onomatopeya, esta vez referida al piar de las aves.

¿Qué es ‘a la topa tolondra’? Maureen T., Bogotá

Es actuar o pensar alocadamente, sin meditar o sin medir las consecuencias. En principio, esta ‘frase hecha’ era ‘a topa tolondro’, y así aún se utiliza, pero el empleo de ‘a la topa tolondra’ está más extendido, al menos en nuestro país. García Márquez la usa en Crónica de una muerte anunciada: “Soñé que una mujer entraba con una niña en brazos, y que esta ronzaba […] y que los granos de maíz a medio mascar le caían en el corpiño. La mujer me dijo: ‘Ella mastica a la topa tolondra…’ ”. (El verbo ‘ronzar’ significa hacer mucho ruido al comer algo quebradizo). ‘Tolondro/a’ es deformación de ‘torondo’, palabra que alude a un chichón, en especial en la cabeza. En su sentido primigenio y literal, ‘a la topa’ es correr o caminar hasta chocar o topar con algo, y ‘tolondra’ es quedar con un chichón u otro daño como resultado de ese choque o tope.

¿Cuál es la diferencia entre ‘trozo’ y ‘pedazo’ y entre ‘regalo’ y ‘obsequio? ¿Son sinónimos? Henry Muller, B/quilla

Lo son. Un sinónimo es una palabra con un sentido igual o casi igual al de otra, aunque su etimología sea dispar. ‘Trozo’ y ‘pedazo’, de un lado, y ‘regalo’ y ‘obsequio’, de otro, significan lo mismo, así como significan lo mismo ‘ebrio’ y ‘borracho’, ‘flaco’ y ‘delgado’, ‘paraíso’ y ‘edén’. Pero si un periodista en una nota escribe al final de un párrafo “…, afirmó el entrevistado”, quizá haya sido porque sabía que en ese caso era más correcto que escribir “…, dijo el entrevistado”, pues ‘afirmar’ y ‘decir’ no son sinónimos puros, o sea, no siempre coinciden sus sentidos, ya que ‘decir’ es expresar oralmente una idea o pensamiento, y ‘afirmar’ es expresar esa misma idea o pensamiento con énfasis y absoluta seguridad. Dos palabras son sinónimas cuando al reemplazar a la una por la otra en una frase esta dice lo mismo. Los sinónimos siempre pertenecen a la misma categoría lingüística: adjetivos, adverbios, sustantivos, verbos…, y son importantes para enriquecer un texto escrito.