Ñeca, Junior, ¡no faltaba más!

¿Qué origen tiene la expresión costeña ‘ese man es la ñeca’? GCL, B/quilla

Desde hace unas tres décadas, ‘ñeca’ ha caído en desuso. El Caro y Cuervo dice que es un caribeñismo que significa “inquieto, necio”, pero también “destacarse en algo, ser hábil en una actividad”, sentido con el que coincide Alario di Filippo cuando indica que es alguien que descuella en alguna cosa: ‘Fulano es la ñeca en matemáticas’. Muchos textos definen ‘ñeca’ como “fuerza, vigor”. Esto indicaría que deriva de ‘ñeque’, que, además de ser un mamífero roedor, es voz que el Diccionario de americanismos define como “valor, esfuerzo, valentía, capacidad…”. De vuelta a ‘ñeca’, El español hablado en Barranquilla dice que es ser “bueno, inteligente, capaz”, pero también “despreciable, lo peor”, es decir, tiene uso lisonjero o despectivo. Según todo lo anterior, ‘ñeca’ conserva en la Costa dos sentidos coloquiales opuestos: ‘ser la ñeca’ es ‘ser sobresaliente’ o ‘ser perturbador y maloso’.

En Francia me enseñaron que en español la ‘J’ era dura ante una vocal (‘jinete’). Entonces, ¿por qué el nombre del equipo de fútbol de la ciudad se pronuncia ‘Yúnior’? Henry Muller, B/quilla

Porque ‘Junior’ no es una palabra del español, sino del inglés. Por haber nacido el fútbol moderno en Inglaterra, estuvo de moda bautizar a los equipos con nombres ingleses. En Perú, Sports Boys, Sporting Cristal; en Argentina, Chaco for Ever, Boca Juniors, River Plate; en Colombia, Sporting, Junior (este último se ha llamado Juventus, Juventud, Juventud Infantil, Juventud Junior y Junior).

¿Cuál de las siguientes locuciones es la correcta: ‘Faltaba más’, ‘faltaba menos’ o ‘no faltaba más’? Alberto Calderón Lombana, B/quilla

‘Faltaba menos’ es incorrecta. Las otras dos son válidas, tal como lo recogen el Diccionario de uso del español, de María Moliner, y el de la Academia. ‘¡No faltaba más!’ expresa rechazo o aceptación. Rechazo cuando hay oposición a una propuesta inaceptable o rara: “Juan no fue a trabajar, y ahora quiere que le dé una excusa médica. ¡No faltaba más!”. Aprobación cuando hay conformidad con una propuesta amable, disposición para cumplir con un llamado o admisión de gratitud: “–Siga usted primero. –No, siga usted. ¡No faltaba más!”. Existe ‘¡faltaría más!’ como frase sinónima de ‘¡no faltaba más!’. También existe ‘¡no faltaba más sino que…!’, expresión de que lo que sigue es el culmen de lo increíble o desagradable: “Por no pagar a tiempo, ¡no faltaba más sino que nos cortaran el agua!”.

edavila437@gmail.com