Los premios y los no premios Nobel

Kundera merecía el Nobel de Literatura y no se lo dieron. Igual pasó con Borges, Kafka y Joyce. Pero desconocidos sí lo lograron. Jorge Atanasio, B/quilla

El Nobel de Literatura premia la calidad del conjunto de una obra literaria, pero es un lauro impredecible porque está referido al equilibrio ideológico del mundo, o sea, hay una razón política, lo que implica intereses. Según los dictámenes del comité Nobel, cada época tiene sus perfiles ideológicos y estéticos que explican muchas de las concesiones o rechazos, pues los nuevos miembros pueden entrañar un giro en la ideología y en el gusto literario. En la Academia Sueca, su secretario general durante muchos años fue el poeta Artur Lundkvist, comunista a ultranza. En el caso de Kundera, hacia él siempre hubo rechazo explícito de la izquierda, pues desde sus primeros libros fue duro con el comunismo por haber padecido sus atropellos. En el de Borges, Lundkvist contribuyó a que no tuviera el Nobel. Era una cuestión ideológica antes que literaria, pues contra el argentino hubo una campaña difamatoria impulsada por literatos cubanos, de los que hoy nadie se acuerda, que llegaron a desconocerlo como escritor. Claro que Borges, quien llegó a sentarse a la mesa al lado de Pinochet, era imprudente. Una vez dijo que Lundkvist era un mal poeta, y se lo contaron a este, lo que influyó para que en 1977, cuando el premio estaba decidido a su favor junto a Vicente Aleixandre, borraran su nombre y solo lo recibiera el último. A Borges también lo perjudicaron sus partidarios, que lo recomendaban o exigían el premio para él, lo que volvió remiso al jurado. A Kafka no se lo dieron, simplemente, porque su obra es póstuma: fue salvada por su amigo Max Brod, quien no acató el pedido de destruirla hecho por su autor. Joyce no fue premiado porque en Europa y en Estados Unidos su obra fue considerada obscena, lo que le causó procesos judiciales. Hoy tal obscenidad es irrelevante, y su obra la leen los más púdicos. Asimismo, no había manera de votar por él porque la novedad de su literatura transformaba por completo la narrativa, además de que no tenía definición ideológica porque era un individualista a todo trance. Entre los grandes aciertos de la Academia está la concesión del premio de 1949 a Faulkner, quien tiene dieciocho novelas, seis de las cuales son geniales y las doce restantes muy buenas. En fin, el premio Nobel no siempre traduce calidad, pues si bien examina el arte literario, básicamente es ideología lo que prima en él.

edavila437@gmail.com