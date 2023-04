Lágrimas de cocodrilo, voces nuevas

¿De dónde viene la expresión “lágrimas de cocodrilo”? ‘El Cid 7’, B/quilla

Pese a que el cocodrilo no llora por dolor ni simulando una pena o un arrepentimiento, la frase llorar ‘lágrimas de cocodrilo’ surgió como expresión espontánea y popular para referirse a la hipocresía. Se dice que en los humanos esas lágrimas son las que vierte alguien que aparenta una tristeza o un dolor que no siente o que finge desconsuelo, vergüenza o remordimiento. Por su parte, los cocodrilos cuando devoran a sus presas sí lloran. Esto se debe a que en el momento de respirar y masticar se presionan las glándulas lacrimales, que expulsan el líquido, pero, además, esas lágrimas, con ayuda de las glándulas salivales, que están muy cerca de las lacrimales, son esenciales para lubricar la cavidad bucofaríngea del saurio, con el fin de que los inmensos trozos que traga con avidez, compuestos por piel, pezuñas, tendones, carnes, huesos, plumas y un sinfín de despojos, puedan circular con más facilidad hacia su estómago. Recordemos que las lágrimas de los anfibios y de muchos animales sirven como limpieza ocular, y en los primeros facilitan el tránsito alimenticio por estar compuestas de agua, mucosidades y sustancias grasas.

Hoy nadie ‘produce’, sino que ‘genera’ cualquier cosa o situación. ¿A qué se debe lo anterior? Jorge Bohórquez, B/quilla

En el caso de los ejemplos que usted trae (‘produce’ y ‘genera’), ambos pueden usarse sin distinción, pues son dos seudónimos absolutos y debidamente aceptados. Otra cosa es cuando van apareciendo voces nuevas o neologismos, como, digamos, el verbo ‘aperturar’, que una vez califiqué como horrendo, aunque después he pensado que no puede haber palabras horrendas cuando sirven para comunicarnos, que es el fin primordial de las lenguas. No quiere decir que no haya palabras feas o bellas; estas últimas por sus acentos, sus inflexiones, su música misma. ‘Aperturar’, que está de moda, no debe usarse en la lengua culta hablada o escrita, hasta cuando pase cierto tiempo y la Academia, vencida por el uso frecuente y extendido de la palabra termine por aceptarla y esta deje de ser el barbarismo que es hoy.

Nota: Me escribe un lector acucioso, y me anexa un aviso que dice: “¡Atento! Mayores expectativas de tasas de política monetaria en EE. UU. y Europa”. El mismo lector anota con precisión: “Lo que hay es ‘una expectativa de mayores tasas’, no ‘una mayor expectativa por saber qué pasará con las tasas’, que es lo que dice el aviso ese”.

edavila437@gmail.com