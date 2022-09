La pelea, cositero, cubiertos

¿Cómo fue la pelea de García Márquez y Vargas Llosa? Api Suárez, B/quilla

Es normal sentir curiosidad por los motivos de la disputa de estos pesos pesados de las letras, en la que hubo un puño de por medio. Quizá algún día se conozcan, pero, mientras tanto, ese asunto no debe importar, máxime cuando alrededor de él hay varias leyendas y ninguno de los protagonistas, con férrea resistencia, quiso o ha querido referirse al mismo: no lo hizo García Márquez en vida, ni antes ni después de muerto este lo ha hecho Vargas Llosa. A pesar de que ambos han sido figuras públicas, resulta banal ocuparse de una cuestión de la que tanto se ha dicho y contradicho y vuelto a decir. Lo importante es que, aunque estuvieron distanciados casi 40 años, al comienzo se correlacionaban, eran grandes amigos, autores de obras excelsas y reconocidas y tenían los mismos intereses, que desarrollaba cada uno a su manera: García Márquez con su genio y Vargas Llosa con su talento. La gran ventaja de García Márquez es que el genio es una total novedad, pues inventa una nueva dimensión intelectual y sorprende con lo que hace, mientras que el talento es una suma normalidad que, eso sí, sabe valerse a plenitud de dimensiones de ese tipo.

¿Qué es ser cositero? Noel, B/quilla

Cositero es quien le da importancia a lo no trascendental, a las cositas… Es una persona que se vale de pequeñeces para armar un lío si algo no es tan perfecto como lo deseaba; o quien debate asuntos menores, o un individuo quisquilloso, problemático, fastidioso y obsesivo.

¿Por qué a los utensilios para comer se les dice cubiertos? Angélica Pérez, B/quilla

Se les dice cubiertos, simplemente, porque antes se cubrían. A comienzos del siglo XV, tal como han comprobado historiadores en textos antiguos, cuando los utensilios se ponían sobre la mesa se tapaban con una tela destinada para eso, y, así, cuando los comensales acudían a comer los encontraban cubiertos. Con el tiempo, esa costumbre permaneció, algo notable en una época en la que la higiene era deplorable. Después aparecieron las servilletas, que entonces fueron cobertura para tenedores, cuchillos y cucharas. La intención era garantizar la pulcritud de los utensilios, y que no les cayera polvo, que moscas y otros insectos no los tocaran y que nadie los manoseara o contaminara. Después, consolidado el concepto de pulcritud, los utensilios, ya no cubiertos, sirvieron para apisonar la servilleta, que se ponía a un lado del plato.

Nota: Sobre mi respuesta de hace dos semanas acerca de ‘molleja’, me escribe el barranquillero residenciado en Guayaquil, José Antonio Moreno Armella: “Quiero agregar a sus palabras sobre ‘molleja’ que en la genuina e inolvidable La Cueva su gerente-propietario (así, con razón, se autodenominaba), don Eduardo Vilá, creó el único plato que ofrecía el establecimiento a sus habituales contertulios: ‘mollejas fritas en aceite de oliva’. Era un plato exquisito que muchos aún seguimos echando de menos”.

