Hacer pistola, hacer el cajón

¿Cuál es el origen de la señal con la mano del dedo medio para denotar insulto u ofensa? Mario Rodríguez Senior, B/quilla

El origen se pierde en la noche de los tiempos. Ya en Las nubes (420 a. C.), obra del comediante griego Aristófanes, un individuo, Estrepsíades, envía a su hijo a estudiar con Sócrates. El hijo no va, y entonces acude el padre, y el filósofo clásico, refiriéndose a la poesía, le pregunta si primero quiere aprender de ‘medidas’, de ‘palabras’ o de ‘ritmos’. Estrepsíades, ignorante y tosco, escoge las ‘medidas’ porque hacía poco un tasador de medidas de harina lo había estafado. Cuando Sócrates le pide que hable de ‘ritmos’, le responde que conoce el ‘ritmo digital’ (digital es lo relativo a los dedos), y para probarlo “levantó el dedo corazón”, con lo que agravió al filósofo, que reaccionó con una tanda de improperios. Levantar el dedo medio ha sido el gesto obsceno más común en la historia. Pero hay otro igual de indecoroso y ofensivo. Es la llamada ‘higa’, que consiste en cerrar el puño y sacar el pulgar entre el índice y el medio señalando a quien se quiere injuriar o despreciar, y que tiene connotaciones supersticiosas, pues, para librar a los niños del mal de ojo, lo emplean como un dije en forma de puño, hecho de coral o de azabache. El lexicógrafo Corominas dice que ya hay constancia escrita de su uso en 1140, y enseguida, sorprendentemente, agrega que es una acción que “se ejecuta con la mano para escarnio de otra persona, por comparación con la vulva”. Volviendo al dedo medio, su gesto indecente evolucionó, pues, aunque el dedo siguió en posición vertical, los restantes se recogieron, de tal modo que la señal terminó semejándose al pene y a los testículos. No es claro cuándo esta acción empezó a llamarse ‘hacer pistola’, pero es seguro que se debe al habla popular. A propósito, ‘hacer pistola’ la usa García Márquez en El otoño del patriarca, cuando uno de los áulicos del patriarca lo previene contra otros sujetos: “… para verle la cara a la verdad mi general, para que sepa que nunca nadie le ha dicho lo que piensa de veras sino que todos le dicen lo que saben que usted quiere oír mientras le hacen reverencias por delante y le hacen pistola por detrás…”.

¿Qué es hacer el cajón? Prisca Ruiz, B/quilla

Nadie lo dice mejor que Consuelo Araujonoguera, en su Lexicón del Valle de Upar: “Es valerse de modos indebidos para despojar a otro de algo que tiene, le corresponde o ha recibido (novia, puesto…). ‘Luché mucho por este puesto para que ahora vengas a hacerme el cajón’. Esta expresión parece tener su origen en la vieja costumbre de mandar a hacer el cajón según el estado de gravedad del enfermo, cosa de que cuando falleciera ya estuviera lista la caja mortuoria. El ingenio popular decidió que una persona a la que se despoja de algo que ha conseguido con esfuerzo (y mucho más si es la novia) queda ‘muerta’ en el campo en que se llevó a cabo el despojo. Dícese también ‘hacer la patuleca’ ”.

