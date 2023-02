GGM, Carnaval, descalzo

¿Cree usted que García Márquez padeció alguna vez ‘la soledad de la fama’? Lincoln Mario Redondo V., B/quilla

Varias veces la padeció y al final le pareció que era para siempre. Cuando se amistó con Fidel Castro, en los años sesenta, ya había hecho suya la frase ‘la soledad de la fama’, y, entonces, refiriéndose a Fidel, habló de ‘la soledad del poder’. Esto último no fue aceptado por el líder cubano. En una entrevista concedida al periodista y novelista estadounidense Peter Hamill, aparecida en Vanity Fair, en marzo de 1988, García Márquez cuenta que “Fidel sabe muy bien acerca de la manifestación de ‘la soledad del poder’. Hemos hablado de eso bastante. Él ha leído El otoño del patriarca. Dice que no acepta la soledad del poder. Pero yo le digo que una de las principales características de la soledad del poder es no saber que uno está en la soledad del poder”. Y sobre su propia soledad dice García Márquez: “Es muy difícil distinguir entre aquellos que te invitan a su casa porque les caes bien y aquellos que te invitan a su casa para impresionarte. Un resultado de esto es que tú empiezas a sentirte cada vez más solo. Por eso he llegado a la conclusión de que no hay nada más parecido a la soledad del poder que la soledad de la fama”.

Usted y mucha gente han dicho que el Carnaval de Barranquilla es la fiesta más importante de Colombia. ¿En qué se basan? Elkin Cataño Mejía V., Medellín

En lo que me atañe, en que creo que por su monumentalidad y sus particularidades es la fiesta colombiana digna de mostrar al mundo.

¿Por qué se dice descalzo y no, por ejemplo, pies naturales o pies desnudos? No le encuentro sentido a que estar descalzo sea una negación. ‘Anónimo’, B/quilla

Los ejemplos que usted apunta en lugar de ‘descalzo’, aunque correctos, suenan muy rebuscados. Si existe una palabra para indicar que se está sin zapatos, esa palabra, más allá de que nos guste o no, es ‘descalzo’. El verbo ‘descalzar’ está formado por el prefijo ‘des-’ y el verbo ‘calzar’. Ese prefijo, en efecto, indica negación o sirve para advertir que se hace lo contrario de lo que sugiere el verbo que lo acompaña: desautorizo, desinflo, descalifico, desbloqueo, desatasco… Como se ve, son muchas las palabras en español, que se valen del prefijo ‘des-’. El experto lingüista Joan Corominas dice que hay constancia escrita del empleo de ‘calzar’ desde 1131 y de ‘descalzar’ desde 1155. El hecho de ser tan antiguo el uso de los dos verbos, contribuye aún más a su legítimo uso.

edavila437@gmail.com