Flor amarilla, saranguengue

En la literatura latinoamericana la flor amarilla es elemento recurrente. Amuleto para García Márquez, a ella acudieron Neruda, Borges y Cortázar. ¿Coincidencias o algo más? Jorge Atanasio, B/quilla

Coincidencias. Su perspicacia quizá obedezca a que las mariposas amarillas de Cien años de soledad, aparecido en 1967, son tan famosas como la novela misma, y porque es sabido que García Márquez, que era supersticioso, siempre escribía frente a una flor amarilla. Los autores mencionados no tienen nada que ver entre sí, e, incluso, se dice que hubo antipatías entre ellos. No concibo a Borges tomando una imagen de García Márquez o a este haciendo lo mismo con una de aquel, o a Borges y a Neruda enfrascados en lo mismo, cuando en política eran antípodas. Aunque contemporáneos, entre ellos no hay influencias mutuas, y las obras que mencionan flores amarillas tienen fechas de elaboración distantes. En 1955, Neruda utilizó una imagen de flores en “Oda a unas flores amarillas”, de su Tercer libro de las odas elementales: “Ni aire, ni fuego, ni agua/ sino/ tierra,/ solo tierra/ seremos/ y tal vez/ unas flores amarillas”. Borges la usa en “Una rosa amarilla”, de El hacedor, editado en 1960, relato en que al protagonista, a punto de morir, se le revela la eternidad a la vista de una flor amarilla. Anoto que el último color que Borges dejó de ver antes de su descenso total a la oscuridad fue el amarillo, tal como lo dijo en 1977: “Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo”. En un cuento de Cortázar de 1956, titulado Una flor amarilla, el protagonista traba amistad con un joven de 13 años, que evidentemente es él mismo a esa edad; luego de la muerte del joven, aquel ve una flor amarilla cualquiera, y al admirar su belleza comprende la nada, la paz… García Márquez, aunque no muy afecto a Borges era lector suyo, pues alguna vez confesó que lo tenía en su mesa de noche, pero de ahí a que una casual alusión borgiana a flores amarillas haya hecho que García Márquez empleara varias veces este color hay un buen trecho. Eso es solo pura coincidencia, entre otras cosas porque en la naturaleza, dentro de las flores campestres, el color amarillo es muy común, real, de todos los días…

Nota: Desde Toronto, el historiador Jorge Zuleta Curvelo me hace esta pregunta, que no he podido descifrar: “[En Valledupar,] mi madre usaba la palabra ‘saranguengue’ para referirse a un trabajador doméstico, que, habiendo asegurado habilidad y destreza en un oficio, al final lo ejecutaba chambonamente. ¿Cuál es el origen de esa palabra?”.

