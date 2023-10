Comida y sexo, ‘best sellers’

¿Podría reiterarme lo que alguna vez dijo sobre la compatibilidad de la comida y el sexo? Loti, B/quilla

Es lógico que después de una comida el sexo no sea el mejor, aunque ambos conceptos se relacionen y se rocen, puesto que están arropados por el mismo halo de hedonismo, esa doctrina que juzga el placer como el principal objetivo de la vida. En las dos actividades intervienen los cinco sentidos. Es fácil asociar esa intervención.

¿Un best seller es literatura? Aurelio Valera, Malambo

Un autor debe escribir una obra de calidad estética para que perdure, sin pensar en la retribución económica que vaya a derivar, aunque sea bienvenida. Por contraste, un best seller se escribe para ser vendido sin que importen sus atributos, y sus lectores estarán de acuerdo en lo que ocurre en él, pues dice lo que es tal cual es; pero cada lector dará una versión diferente en el caso de una obra clásica, porque esta, al no ser gratuita, ofrece posibilidades de interpretación y requiere de un esfuerzo mental, todo lo cual se compensa cuando se alcanza un placer estético mayúsculo. La gran diferencia entre los best seller y las obras clásicas es que los primeros narran asuntos que casi siempre pueden ser verídicos, aunque algunas élites literarias han llegado a considerarlos desechos de la literatura, lo que no es justo con algo que depara un rato divertido. Si bien un best seller nunca se relacionará con Thomas Mann o con James Joyce o con Franz Kafka, tampoco es un programa de concurso en televisión o uno de chistes ramplones y previsibles, y no implica falta de educación del gusto. Es cierto que la mayoría de sus narraciones se pueden predecir, que no son innovadores en cuanto al estilo y al hecho artístico y que solo les importa atrapar, vender y que se corra la bola para seguir vendiendo. Pero también es cierto que tienen historias que contar, no traídas de los cabellos, escritas de buen modo sin recurrir a monólogos interiores, a adornos literarios, a anécdotas descritas en dos o más planos simultáneos, a narradores omniscientes, a argumentos que se devuelven en el tiempo, técnicas narrativas que sí aparecen en las grandes obras literarias para deleite de sus lectores. Algunas obras clásicas: Cien años de soledad (García Márquez), Don Quijote (Cervantes), Ulises (Joyce), Doctor Faustus (Mann), El ruido y la furia (Faulkner). Algunos best sellers: Cincuenta sombras de Grey (James), Harry Potter (Rowling), El código Da Vinci (Brown), El alquimista (Coelho), Millenium (Larsson).

