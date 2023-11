A calzón quitao, ‘-ez’

¿Es lo mismo ‘hablar a calzón quitao’ y ‘no tener pelos en la lengua’? Dagmar Schloss, B/quilla

Es lo mismo, pues ambas locuciones aluden a hablar con libertad, sin miedo a la reacción sobreviniente y sin importar que alguien termine lastimado. Sobre el origen de la primera, una versión dice que la flagelación era un castigo que, para que fuera más intenso, se hacía con el acusado desnudo o ‘a calzón quitao’, sin la protección de su ropa. Otra dice que en la lucha grecorromana dos hombres se batían ‘a calzón quitao’ usando solo sus manos y sus pies, sin armas y desnudos o con escasa indumentaria. En cuanto a la segunda, en principio era “tener pelos en la lengua” y se refería a alguien de dicción vacilante debido a defectos congénitos o a lesiones o a la sensación de tener un pelo en la boca. Por eso, si alguien se expresa sin que importen las consecuencias, se dice “que no tiene pelos en la lengua”. En fin, las dos expresiones se refieren a hablar de frente y sin adornos que enmascaren lo que se quiere decir.

¿Por qué muchos apellidos hispanos terminan en -ez? Roy Bermúdez Sánchez, B/quilla

Los apellidos, nuestra huella de identidad más grande, surgieron en Occidente en la Edad Media a partir de documentos notariales, pues los escribanos, por la necesidad de distinguir a unos individuos de otros que tenían el mismo nombre de pila, empezaron a usarlos. En España, para esa diferenciación se consideraba alguna característica física o comportamental del sujeto: Rubio, Calvo, Delgado, Malo; o el lugar de nacimiento: Castellano, Navarro, Sevillano, Catalán; o el oficio: Herrero, Carpintero, Zapatero, Verdugo; y cuando no había modos de diferenciarlos, y como los apellidos comenzaron a heredarse, se acudió al sufijo -ez, que, pese a que no hay claridad sobre su origen y a que por sí solo no quiere decir nada, se le ha atribuido el significado de ‘hijo de’. Entonces, Bermúdez es hijo de Bermudo, Sánchez lo es de Sancho, Martínez de Martín, Benítez de Benito, Gutiérrez de Gutierre, Méndez de Mendo, Gómez de Gome, Márquez de Marco… (Los nombres Bermudo, Gutierre, Mendo y Gome ya no existen, pero fueron comunes hace algunas centurias). Esto se da también en otras lenguas, que emplean un sufijo equivalente a -ez. Así, en portugués se usa -es, (Lopes, hijo de Lope), en danés -sen (Andersen, hijo de Ander), en inglés -son (Johnson, hijo de John), en árabe ibn (ibn Nusair, hijo de Nusair), y lo mismo en otras lenguas: en griego -poulos, en irlandés O’- y Mac-, en turco -oğlu…