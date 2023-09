Arte preservado, costeños

¿Es cierto que España preservó el arte de Occidente? DPO, B/quilla

No fue España, sino la Iglesia Católica. Los Habsburgo, que reinaron en ese país en los siglos 16 y 17, impusieron una monarquía extremista, conservadora y católica. La prosperidad de un país no se basa en sus recursos naturales o de capital o en alguna particularidad de su población, sino en su gobierno, en sus instituciones y en sus políticas financieras, por lo que un régimen absoluto como el de los Habsburgo no podía ser compatible con el desarrollo capitalista, que se halla bajo el signo de lo cuantitativo. Por otro lado, desde la Edad Media la Iglesia Católica había buscado lo cualitativo. Hasta el siglo 16 ella abarcaba toda la gama de la actividad económica, ya que era dueña de buena parte de la propiedad privada y comerciaba con los productos mineros y del agro, pero, para fortuna de la humanidad, una cuota de sus ingresos, que, como acabamos de ver, no eran propiamente exiguos, los destinaba al mecenazgo artístico o a la adquisición de obras de arte importantes, lo que implicaba que los esfuerzos de los artistas se dirigieran hacia la calidad. En cambio, Lutero y su Reforma protestante, ciñéndose con literalidad a Éxodo 20, 4-5, que dice que no deben hacerse imágenes sagradas ni postrarse ante ellas, asolaron los monasterios, les quitaron los bienes a los curas y acabaron con las imágenes y cuadros que, por lo general, eran obras de arte. En consecuencia, al no tener quién les comprara, los artistas dirigieron su impulso creador hacia la cantidad, todo a precios bajos para encontrar más compradores, lo que entrañó desmedro del arte. Esta mentalidad capitalista llevó a los protestantes a la acumulación de riquezas dentro de un aura de ascetismo, y a creer, con ingenuidad, que el éxito en sus negocios era la señal con la cual Dios les hacía saber que los amaba. Podría hacerse un balance sobre lo que más ha convenido a la humanidad, si el amparo y el crecimiento que el arte, el mayor bien del hombre, encontró en la Iglesia Católica, aunque esta no pudiera mejorar la calidad de vida de sus fieles, o la moral protestante, que puede llevar al deslustre del arte, pero genera el dinamismo, el progreso de las técnicas y la división del trabajo.

Opino que en Colombia los costeños somos superiores ¿Está de acuerdo? Alí D., Ciénaga

La gran mayoría de costeños no pensamos así. Seis regiones conforman nuestro país, cada una con sus propias virtudes, querencias y hábitos. Ninguna es superior a otra.

