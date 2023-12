Alicorado, signos invertidos

Por radio oí que un jugador de determinado equipo había sido visto ‘alicorado’. Esta última palabra no existe en español. Juan Benito Escorcia Losada, B/quilla

En español, la partícula ‘a’, cuando viene del griego significa ‘sin’. Así, cuando un médico afirma: “Juan llegó asintomático”, quiere decir que Juan llegó sin ningún síntoma de enfermedad (a ‘sin’, sýmptoma ‘síntoma’); y si alguien dice: “Juan es apático”, está diciendo que Juan es un ser sin emociones (a ‘sin’, pátos ‘pasión o emoción’). Entonces, ‘alicorado’ es lo contrario de lo que quiso decir el locutor, pues, en sentido etimológico estricto, significa ‘sin licor’, ya que viene del griego a ‘sin’ y del latín liqŭor ‘licor’. La radio debió decir: ‘Pasado de tragos’, ‘ebrio’, peao o borracho’.

¿El único idioma que tiene signos de interrogación y de admiración invertidos es el español? Jean Vasco, B/quilla

Así es. En todas las lenguas escritas, empezando por las romances o derivadas del latín, el origen del signo de interrogación es la palabra latina quaestiō, que significa ‘pregunta’, y que al final de la frase, para indicar que se trataba de un interrogante, se abreviaba como ‘Qo’. De estas dos letras, la ‘Q’ se fue abriendo cada vez más y la ‘o’ empezó a escribirse debajo de esta, cada vez más pequeña, hasta que se convirtió en un punto, y el nuevo signo terminó así: ‘?’. En 1754, la segunda edición de la Ortografía de la Academia obligaba a comenzar las preguntas con el signo de interrogación invertido. Como nadie hacía caso, cien años más tarde a la Academia le fue conferida una autoridad institucional que obligaba al uso de ese signo invertido si no se quería cometer un error de ortografía. Tal obligación impuesta es solo uno de esos caprichos que abundan en muchas lenguas. En alemán, por ejemplo, es obligatorio poner las comillas de apertura abajo, junto a la palabra que preceden. En el caso del español, idioma elaborado, flexible, rico, engreído y lleno de arcaísmos que develan su antigüedad, es probable que la Academia haya instituido el signo de interrogación invertido (y, de paso, para unificar la grafía, también el de admiración), para ayudar a quien lee en voz alta a darle una entonación elegante y adecuada a la frase con el fin de que los oyentes sepan que se trata de una pregunta. Otras lenguas no cuentan con el signo de interrogación invertido, pero se valen de otros recursos. Así, el inglés emplea los auxiliares Do y Did o muchas de sus preguntas comienzan con ‘W’ (What, Who, Where…).

