Álgido, tema

‘Álgido’ viene del latín algidus ‘muy frío’, por lo cual su uso como sinónimo de ‘intenso’ o de ‘muy doloroso’ es barbarismo frecuente. En estos días, una periodista radial, refiriéndose al contrato para impresión de pasaportes, dijo que el Ministro había tenido con la oposición unos debates “álgidos y muy calientes”. Según esto, esos debates fueron, al tiempo, fríos y calientes. Alfredo Calderón Lombana, B/quilla

En efecto, ‘álgido’ y ‘muy caliente’ son contrarios. Sin embargo, hay algo que puede terciar a favor de la periodista radial, y es que como primer significado de ‘álgido’ el Diccionario dice que es el momento “crítico o culminante” de una situación o de un proceso. El experto Joan Corominas también se refiere a ese sentido “culminante”, y dice que nació como barbarismo a mediados del siglo 19 cuando se advirtió que un frío glacial acompañaba el pico alto de ciertas fiebres graves. La Academia acogió esa acepción, con seguridad en acatamiento a los cambios que en la lengua imponen los hablantes. Y digo cambios porque desde su etimología ‘álgido’ siempre había sido solo “gélido o muy frío” (como también lo dice el Diccionario), y por eso es válido pensar que la periodista solo hubo de incurrir en un barbarismo si no conocía el texto de la referida primera acepción de la palabra ‘álgido’, es decir, que es algo “crítico o culminante”. O dicho de otra manera: la frase es correcta solo si la periodista quiso expresar que el debate había sido, digamos, ‘arduo y muy caliente’.

¿Cuál es el lío con el empleo de la palabra ‘tema’? Sharon Marroquín Teusa, Soacha

‘Tema’ ha sido definida como la idea o la materia de un discurso, es decir, lo que este abarca. No obstante, el vocablo se ha convertido en un comodín o muletilla que empobrece el idioma cuando sustituye términos sinónimos, como ‘asunto, dilema, problema, cuestión…’. Por eso, debe decirse: “A mí me gustan los viajes, pero no tengo dinero”, y no “A mí me gusta el tema de los viajes, pero hay otro tema: no tengo dinero”; “El Presidente habló de las protestas”, y no “El Presidente habló del tema de las protestas”; “Ese es el dilema: ir o no ir”, y no “Ese es el tema: ir o no ir"; “Me gustó el libro”, y no "Me gustó el tema del libro”. Este uso excesivo vuelve insustancial y superflua la palabra ‘tema’, porque, en sentido estricto, el único oficio que ejerce es extender la frase y tornarla ampulosa y menos precisa. El empleo sin piedad del comodín ‘tema’, por lo general corresponde a un vocabulario escaso.