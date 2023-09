Abejas del Palais Garnier, sin tornillo

¿Por qué hay abejas en la Ópera Garnier, de París? Jorge Atanasio, B/quilla

El Palais Garnier fue sede del Teatro Nacional de la Ópera de París antes de que en 1990 fuera trasladado a un moderno edificio levantado sobre el emplazamiento de la antigua estación de la Bastilla. En su fachada descuella una copia de las imágenes esculpidas de La danza, del artista francés Jean-Baptiste Carpeaux, y en el domo el Apolo y las representaciones alegóricas de la Poesía y de la Música, obra de otro escultor francés, Aimé Maillet, y descuellan, asimismo, el recinto y la sala, opulentos y recargados de un estilo perteneciente a la época de Napoleón III. Pues bien, en la azotea de ese edificio, venerable altar del arte, donde se enseñorean el canto, la danza, la poesía y la música, residen miles de abejas que producen una miel que venden en el almacén del edificio y en exclusivas tiendas de comestibles. La idea fue de un empleado de la Ópera, originario del campo, quien antes de pensionarse fue autorizado a instalar un panal en el techo, y luego, sorprendido por la calidad de la miel, situó varios panales más, de los que llegó a obtener al año varios cientos de kilos del producto. Se dice que divas y divos de la ópera lo consumen para prevenir la afonía, y que la abundancia de miel se debe a que el calor urbano hace que haya más flores y, por lo tanto, más miel.

¿Es cierto que “a los artistas les falta un tornillo”? J. Cavadía López, María La Baja

En siete años de publicación de esta columna, me han hecho tres veces esta pregunta, lo que significa que el asunto despierta interés. Si a una máquina compleja le faltara un tornillo, con seguridad no funcionaría plenamente; y cuando de una persona se dice que le falta un tornillo se entiende que está mal de la cabeza o que se trata de alguien excéntrico o errático. La expresión debió de haber aparecido en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, durante la llamada Revolución Industrial, cuando entraron en acción las primeras máquinas. Hay una frase muy mentada que dice que si a los artistas no les faltara un tornillo el mundo sería muy aburrido, pues no habría arte. Por lo general, las obras de escritores, músicos, pintores y otros hacedores artísticos, con su intención estética, sus contenidos sugestivos, sus formas originales y su visión del mundo, transmiten al resto de la humanidad ideas, sentimientos, cavilaciones sobre la vida y, en consecuencia, bienestar y solaz, algo que poco ocurriría si no les faltara ese tornillo.

