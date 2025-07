Soy el único rubio en mi familia, y me llaman ‘Monicaco’. Me dijeron que esta palabra es despectiva. ¿Es cierto? Jorge A. Pulecio, B/quilla

En Colombia no es despectiva, tal como lo deja ver Consuelo Araujonoguera en su Lexicón del Valle de Upar, cuando dice que monicaco es “apodo o sobrenombre, más afectuoso que peyorativo, con que suele llamarse a la gente de pelo rubio. ‘Ajá, monicaco, ¿cómo estás?’ ”. En otros lares es voz familiar y coloquial que se aplica a los niños, pero que adopta un dejo despectivo cuando se refiere a personas inservibles o cuando se quiere combatir la inmodestia de alguien. El término existe en español desde el siglo XVI, y los etimólogos dicen que es un cruce de las palabras monigote (muñeco grotesco) y macaco (especie de mono), lo que corroboraría un sentido peyorativo.

¿Qué es estar en babia? Pedro Armenta, B/quilla

No es babia, sino Babia porque es un territorio de las montañas de León (España). Esa comarca era rica en fauna, y la gran diversión de la realeza era la caza. Muchas veces, a funcionarios que necesitaban consultar al rey les decían que este estaba en Babia. Entonces estar alguien en Babia es estar distraído, enajenado, pensando en cosas distintas de sus ocupaciones.

¿Por qué cuando alguien está desnudo dicen que está en pelota? Chris Malaver, C/gena

Pelota viene del francés pelote que, a su vez, deriva del latín pila ‘pelota’, que también dio pilus ‘pelo’. Unos creen que la expresión ‘en pelota/s’ es referencia a pelotas o bolas con el sentido de testículos, y que por eso es exclusiva para hombres. Otros saben que viene de ‘pelo’, pero también le dan el sentido de desnudo apoyándose en que un adulto desnudo muestra el pelo o vello púbico. La locución, primero era ‘en pelota/s’, se tratara de una mujer o de un hombre, pero cuando comenzó a escribirse ‘empelota’, surgió la necesidad de masculinizar el término, y, entonces, si “María está empelota”, “José está empeloto”. La Fundación del Español Urgente dice: “Según el Diccionario de uso del español de América y España, se emplea ‘empeloto’ o ‘empelota’ según sea masculino o femenino, con el significado de: ‘Que está desnudo ’.”

Nota: Con las pesquisas debidas, siempre trato de ser capaz de contestar las preguntas que me llegan, pero con esta no he podido. Me la envió el médico y filólogo Alfredo Calderón Lombana, y con su anuencia la transcribo: “La costumbre últimamente generalizada entre pequeños comerciantes, especialmente vendedores ambulantes, de dar a sus potenciales compradores el trato de ‘patrón-patrona’, a mi entender en este caso equivalente a ‘jefe’, no hace alusión a una inexistente relación laboral como podría parecer a primera vista. Me inclino a pensar que, más bien, equivale a ‘cliente’ y que se trata de un anglicismo, como tantos que circulan entre nosotros, tan sometidos a la influencia no solo económica, sino también cultural de los Estados Unidos. Quisiera conocer su autorizado concepto sobre el asunto”.

