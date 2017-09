Columnas de opinión

Una de las cosas que me permiten mantener un cierto nivel de sanidad en esta ciudad, que en la última década se ha dedicado a crecer desordenadamente, es ir al parque. En el parque los árboles nos dejan entrar a un oasis. Los pitos, que han destronado a los pájaros, se disimulan un poco gracias a lo verde y al grado menos de temperatura que dentro de sus bordes no demarcados uno encuentra.

Mi parque, claro está, es el que más cerca de mi casa se encuentra. En los diversos intentos de su disfrute también me pone a pensar. Pero pensar trae sus consecuencias. Entre muchas, está entonces el querer mejorarlo, arreglarlo, pedirle que sea eso que se necesita para vivir en la ciudad agobiante en que se ha convertido Barranquilla.

Entonces, del paseo y la deriva creativa pasa uno al encuentro, las conversaciones y a las utopías. Las cosas que veo en los actos sencillos de la rutina que llevan, por ejemplo, quienes lo limpian, podrían cambiar para mejorar el ecosistema del mismo parque. En esta columna tengo tiempo de proponer solo un tema, esperando que este podio de papel y pantalla pueda ser performativo, es decir, ir más allá de las palabras.

Me explico con anécdota: en el parque camino o me coloco en un sitio específico para hacer cierto tipo de ejercicios meditativos. Me es imposible dejar de involucrarme, debido a mi naturaleza, con lo que veo y luego tratar de ir más allá.

Hay varias personas dedicadas a cuidar de la limpieza del parque. Siguen las instrucciones que les han dado rigurosamente. Observo preocupada su rastrilleo de las zonas arenosas para lograr recoger todas las hojas caídas en grandes bolsas plásticas que luego botan. Les pregunto si no saben que esas hojas son el alimento de los árboles. Converso en diferentes días con varios de ellos. Siempre contestan lo más lógico dentro de lo ilógico: seño, si no las barro, pierdo mi trabajo.

Yo no quiero que pierdan su trabajo y no puedo pedirles nada más allá de lo que pueden hacer. Cuando reconozco a un supervisor, logro entablar conversación con él y muy amablemente, entre otras cosas, me comenta que si la gente ve esas hojas creen que el parque está sucio. Es allí cuando corroboro que el tema es cultural. Nos han enseñado que las hojas son sucias y que los árboles ensucian. Recuerdo a una vecina que mandó a talar el maravilloso árbol en el frente de su casa porque los murciélagos que comían sus frutos rojos ensuciaban su piso.

No es que no quiera que barran las hojas. Sucede que me duele ese desperdicio de materia orgánica. Se pueden recoger y colocar alrededor de los árboles u otras zonas del parque, de una manera ordenada, demarcada con algo, piedritas, por ejemplo.

Este tipo de acciones no requiere infraestructura, sino cuidado y pensamiento. Los parques son unos pequeños ecosistemas dentro de la ciudad, y debemos ayudarlos a mantenerse sanos. Estoy segura de que muchas personas pueden aportar ideas que los mantengan como un territorio que nos aporta solaz. En este caso, sería maravilloso que la ciencia fuese el apoyo de una administración que intenta hacer lo correcto. Las buenas intenciones no bastan.