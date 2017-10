Elefante invisible Vol. 1

Columnas de opinión

El Consejo Nacional Electoral dio por terminada la investigación con respecto a los supuestos sobornos de Odebrecht en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

Recordemos los hechos.

En diciembre de 2016, Colombia apareció entre los países que aceptaron sobornos de Odebrecht por 11 millones de dólares. Seis y medio millones en el gobierno de Uribe y cuatro y medio millones en el gobierno de Santos. Al parecer, también recibieron sobornos las campañas del actual presidente en 2010 y 2014. De igual manera, la campaña de Zuluaga en 2014. Uno de los elefantes más grandes de las últimas décadas paseó por nuestro país de manera descarada y nadie se dio cuenta. ¿Es posible que sobornos de esta magnitud pasen desapercibidos?

El escándalo se ha camuflado en Colombia y las investigaciones empiezan a archivarse. Duda Mendoça es el publicista brasilero que afirmó recibir dinero de la multinacional para la campaña presidencial de Zuluaga en 2014. Supuestamente, Mendoça presentó una propuesta por 4,3 millones de dólares. La campaña de Zuluaga consideró alta la cifra, así que Odebrecht ofreció pagarla.

Según Mendoça, la multinacional sólo le transfirió 1,6 millones de dólares al terminar la campaña. Mientras el excandidato presidencial ha manifestado que no puede hacerse responsable de los arreglos y pagos de Odebrecht a Mendoça, más allá de lo convenido en su campaña. Reconoció que se le pagó un dinero por sus servicios y niega el resto de la situación. Aseguró no tener contacto directo con Odebrecht. El acercamiento fue por medio de Daniel García Arizabaleta, miembro del comité de su campaña, quien buscó ayuda de la constructora para averiguar sobre firmas de consultoría política en Brasil. Además, manifestó que en ese momento no estaban envueltos en escándalos.

García es pieza clave en esta historia que todavía tiene varias versiones y está lejos de encontrar la verdad. Trabajó en el Gobierno de Uribe entre 2002 y 2010. Fue asesor de la Presidencia de la República, director de Coldeportes y del Invías. Participó en varias comisiones de empalme entre el Gobierno de Uribe y Santos, accediendo a información privilegiada. Ocupó un alto cargo en la campaña de Zuluaga en 2014. Hoy es coordinador político del Centro Democrático y hasta ha sido inhabilitado. En teoría, él fue quien tuvo contacto con Odebrecht, pero ningún miembro de la campaña tiene que ver con la plata que se enredó en los bolsillos de Mendoça y salió de la multinacional. ¿Es posible que un exdirector de Invías se reuniera con Odebrecht sin tener idea de toda la plata que soltaban en América Latina y sus jefes ignoraran el asunto? ¿Cómo es posible que no esté bajo una profunda investigación?

El Consejo Nacional Electoral, una institución absolutamente politizada, fue asignado para investigar semejante suceso. Pensar que la verdad sobre estas campañas va a salir del CNE es tremenda ingenuidad. Casi todos los magistrados están con la Unidad Nacional o el Centro Democrático. Armando Novoa, el único medianamente neutral fue inhabilitado para estos asuntos. Se encargaron de retrasar el proceso.

Archivaron la investigación y quedamos en las mismas: sin saber exactamente qué fue lo que ocurrió.

Es absurdo que el elefante de Odebrecht se disfrace de hombre invisible, que las investigaciones se archiven, que los altos mandos de los partidos políticos involucrados no den explicaciones concretas y continúen escudándose en: “Todo pasó a mis espaldas” o “Me acabó de enterar”.

En el Vol. 2 espere el elefantico de Odebrecth en las campañas de Santos en 2010 y 2014.

@MariaMatusV