El símbolo ultrajado

Columnas de opinión

Vino el Papa, y se fue con Colombia en la memoria. El pontífice argentino no olvidará jamás al país que le contaron las víctimas y los victimarios de la guerra, con la voz legítima de quienes han sufrido y también de quienes han hecho tanto daño.

A pesar de los esfuerzos emprendidos hace meses por los organizadores de la visita, es poco probable que Francisco se acuerde de los niñitos bailando en Bogotá, de los trajes típicos, de los bailes folclóricos, de las ruanas, de los sombreros y de los collares de arepas. Y claro, tampoco tendrá en sus pensamientos diarios, desde ahora hasta su pronta reunión con el Señor, la muestra carnestoléndica –con marimonda incluida– que se le dedicó en Cartagena. Y no recordará el Papa nuestra pintoresca manera de mostrarle lo pintorescos que somos, simplemente porque eso no es lo importante; no al menos en este caso.

Sin embargo, como para explicarnos hemos exprimido nuestras metáforas culturales hasta la saturación, incluso en contra de la sana autocontención, no se nos ocurrió otra cosa que llenar los espacios muertos de la agenda papal en Colombia con personas bailando cumbias, garabatos, joropos y bambucos. Y cuando a alguno se le ocurrió decir que la cosa resultaba ya un poco excesiva, de inmediato saltaron los defensores gratuitos de la identidad para justificar las ruanas, las arepas y las marimondas.

Claudia López, tal vez la mejor candidata presidencial que tenemos en este berenjenal de mediocridades, se atrevió a publicar un trino en el cual hacía referencia al cansancio del anciano Papa mientras una comparsa del Carnaval de Barranquilla hacía su mejor esfuerzo, en los pocos minutos que les otorgó la organización, para mostrarle lo que somos los colombianos del Caribe. Y ahí fue Troya: cientos de barranquilleros orgullosos reaccionaron en contra de la senadora, como si le hubieran insultado a su propia madre; incluso, luego de variados insultos, muchos de ellos aprovecharon el desprevenido comentario para renovar sus odios políticos, para hablar de Uribe, para anunciar debacles electorales como venganza por la afrenta a los símbolos costeños.

Este episodio no resistiría ninguna discusión si no fuera porque en él está retratada nuestra incapacidad para acercarnos a nuestros líderes desde la argumentación de las ideas, en lugar de decidir nuestro futuro a partir de los intestinos revueltos por alguna frase de cafetería.

El trino de la senadora no le quitó nada al Carnaval, ni a la identidad Caribe, ni al soberano orgullo barranquillero; pero sobre todo, no le quitó a ella ni una pizca de su capacidad, su decencia y su honestidad.

Además, Claudia se disculpó. Además la comparsa hizo su presentación en paz. Además, el cansado Papa aguantó con estoicismo la porción de Carnaval que le ofrecieron y de la cual seguramente no se acordará.

¡A lo importante, señores! A lo importante por una vez, con marimondas o sin ellas.

@desdeelfrio