Columnas de opinión

El rector que necesitamos

El debate por la elección del rector de la Universidad del Atlántico parece una versión de nunca acabar. Los miembros del Consejo Directivo no han logrado tener al menos 5 votos del total de miembros colocados sobre una sola persona. Varios intentos han sido fallidos, y como las elecciones de altos magistrados, o la del Papa, los criterios para su elección no son los mismos y los puntajes no están definidos, o lo que una gran mayoría interpreta, la política y los intereses personales priman sobre los verdaderos valores. Mientras tanto, la primera institución del Caribe se maneja sin una orientación, sin una verdadera brújula de desarrollo institucional.

El rector es la cabeza de la unidad educativa llamada universidad, aquella persona que por su sabiduría, formación y ejemplo de calidad humana ha logrado llegar a la cima de la organización, a poner orden en la casa, a manejar los numerosos escollos que nos ha dejado esa falta de orientación, de planes de desarrollo, buen manejo de recursos, y una muy importante de llevar a la formación universitaria a los más altos niveles de la formación educativa, la investigación a los cuales llegan los que tienen formación de doctorados, maestrías o especializaciones, atravesando una dura carrera de formación que al fin nunca se termina.

Cualquiera de los candidatos puede ser bueno, si cumple con los anteriores preceptos, acompañado de un Consejo Directivo, profesores, administración y sobre todo un estudiantado que sepa dónde están los verdaderos valores, reflejados en los ejemplos de sus profesores. Si el rector es bueno o malo podría ser evaluado por estos estamentos, los cuales deberían funcionar en forma abierta a la comunidad, que es la verdadera dueña de la Universidad. El Gobierno nacional interviene, y tampoco ha sido capaz de mejorar el funcionamiento de la U como se ha mostrado después de tantos años de intervención, a la cual nos veremos abocados, si no hay decisión en las próximas votaciones.

Buscar a Salomón, como en la Biblia, para que solucione la repartición de un botín político es una gestión imposible. Crear un organismo imparcial, para la solución a tiempo de un paciente en estado crítico es el ejemplo de lo que se hace en salud para poder salvarlo. Deben sobreponerse los intereses académicos a cualquier otra clase de intereses. No importa el rector, cualquiera que sea, si cumple con los requisitos para serlo, a diferencia de otros cargos públicos para lo cual solo se requiere ser bachiller o tener una carrera profesional, este debe contar con una alta formación académica, y estar lleno de las demás cualidades, honesto, y trabajador, por el bienestar y progreso de quienes a través de una formación universitaria buscan con su preparación prestar posteriormente servicios a su Patria y a sus comunidades, logrando al mismo tiempo sus sueños para alcanzar una vida digna.

¿Será que no seremos capaces de encontrar el rector que necesitamos?

alvillan@gmail.com