El que tenga tienda que la atienda

Columnas de opinión

El derecho a disentir, protestar y reclamar es de una validez que nadie cuestiona. Es inherente a la democracia, pero hay que hacerlo con cordura y dentro de los términos en que se deben hacer. Sin exagerar, con los argumentos respectivos y pertinentes en cada caso.

Este brevísimo prólogo obedece a la reciente marcha de tenderos en Barranquilla, ese importante gremio productivo de la economía local que facilita la vida de amas de casa, de domésticas y de vecinos en general, ofreciendo productos necesarios para el diario vivir como fósforos, velas, leche, jabón y todo lo que la canasta familiar requiere, incluyendo gaseosas y cervezas. ¡Ay, cervezas!, una bebida que tanta polémica ha despertado a raíz del nuevo Código de Policía, la misma institución que cuida a los tenderos, a la que se acude cuando necesitamos protección, pero que se cuestiona cuando aplica la ley. ¡Ay, la ley! La misma de la que exigimos cumplimiento, pero que nos incomoda si es a nosotros a quienes nos exigen mantenernos en sus lineamientos.

La marcha de hace unos días estuvo aderezada de fuertes arengas de los tenderos, casi todos provenientes del laborioso departamento de Santander. Son ellos una colonia trabajadora, no hay duda. Madrugan y cierran tarde, siempre con el ánimo de servir, y por supuesto, de ganar, como todo negocio que se respete.

Pero hubo más aderezos. Fotografías en poder de las autoridades dan cuenta de algunas personas repartiendo cerveza para refrescar a los participantes, y claro, para atraer seguidores. Así no es la cosa, amigos tenderos, ni con cerveza a la lata, ni con marchas populistas bajo el argumento de que el Código de Policía los perjudica. La ley no perjudica, pone orden, excepto que no se esté cumpliendo con ella, y ‘el afectado’ restrinja sus ingresos. Y hay que ver lo que es poner orden en esta ciudad alegre, buen vividero, capital de vida y anárquica.

Las cifras que tienen a los tenderos molestos evidencian lo que pasa, no solo alrededor de las populares y queridas tiendas de barrio, sino también en otros espacios, como billares y estaderos. Desde que empezó a regir el nuevo Código de Policía las autoridades han impuesto 105 comparendos por auspiciar riñas, engañar a las autoridades para evadir las normas o generar ruidos que afecten la tranquilidad del vecindario –léase música a alto volumen en establecimientos que de tienda pasan a cantinas–.

Pero la cifra más alta de comparendos es de 772, y la causa es vender, procesar o almacenar productos alimenticios en sitios no permitidos; no haber presentado comprobante de pago del uso de la música; no cumplir los horarios establecidos por la Alcaldía y ocupar de manera indebida el espacio público. Por lo pronto, comparendos habrá si no se cumple con el Código. El argumento de que “solo falta un papel” es muy flojo, sobre todo si viene de gente tan laboriosa y que, por ende, se presume muy ordenada. El que tiene tienda que la atienda, y que la atienda bien.