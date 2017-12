El palique de la plaza

Columnas de opinión

Un empresario “capitalista y democrático”

Mariano Ghisays, presidente de Superbrix, tuvo que aclarar su posición sobre el capitalismo en Colombia en un reciente foro de EL HERALDO. Dijo: “Estamos seguros que lo que queremos es el capitalismo. Y que los que llevan banderas de una izquierda, buscadora de otro tipo de organizaciones sociales o económicas no van a tener cabida. Este no es un país que tiene esas opciones”. A lo que aclaró que “no le cierro las puertas a nadie que quiera votar por el sistema que quiera y pueden hacerlo (…) He expresado mi opinión en un país democrático capitalista”.

Concejal obtuvo título en derecho de la Corporación Universitaria Latinoamericana

El concejal de Barranquilla Juan Carlos Ospino recibió el pasado viernes su título como abogado de la Corporación Universitaria Latinoamericana.

El expresidente de la Corporación, quien anteriormente era profesor del magisterio, se graduó como profesional en derecho y se vio muy contento festejando el título junto a sus familiares y amigos.

Con calculadora en mano

La secretaria de Hacienda del Distrito, Emelith Barraza, estuvo con calculadora en mano durante todo el debate del presupuesto de la ciudad para el próximo año, que se realizó esta semana en el Concejo de Barranquilla. Barraza estuvo en el transcurso de toda la sesión sacando cuentas de cada una de las cifras de recaudos y gastos que tendrá el Distrito para el 2018, y así no dejarse corchar de ninguna de las preguntas que realizaban los concejales.

Encadenados en los bajos de la Alcaldía de Cartagena

Un grupo de líderes, armados con pancartas, decidieron permanecer dos días en los bajos del Palacio de La Aduana exigiéndole al presidente Santos que convoque a las elecciones atípicas en Cartagena. Los manifestantes señalaban que era necesario celebrar los comicios para dejar atrás la incertidumbre y la interinidad que, según ellos, no le hace nada bien a la ciudad. Por otra parte, el alcalde (e) de la ciudad, Sergio Londoño, dijo que entiende que ellos tienen todo el derecho de protestar y por eso les envió un médico para que estuviera al pendiente de su salud.