El palique de la Plaza

Columnas de opinión

Volver a la urbanidad de Carreño

En el lanzamiento del plan de seguridad de fin de año, presentado por la Alcaldía y la Policía, el comandante de esta institución, general Mariano Botero Coy, al disertar sobre los factores que inciden en el fenómeno de la delincuencia juvenil clamó por el regreso al pensum de las escuelas la Urbanidad de Carreño, aquel manual de buenos modales, cortesía y patrones de comportamientos que se les enseñaba a los estudiantes en el siglo pasado. “Con Carreño me enseñaron en la casa y en el colegio”, sostuvo.

La ‘selfie’ con el papa no podía faltar

La ministra de Educación, Yaneth Giha, y la directora del ICBF, Karen Abudinén, aprovecharon la visita del Papa para pedirle su bendición y de paso se tomaron una selfie con el Sumo Pontífice como recuerdo de su paso por Colombia. La foto fue tomada en el aeropuerto Olaya Herrera, cuando Francisco arribó a la ciudad de Medellín, momentos después de oficiar la eucaristía. El mensaje que compartió con las funcionarias fue el siguiente: “Hay que mantener la alegría y seguir trabajando por la niñez y por la educación del país”.

La serie preferida del gobernador

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, confesó que le gusta ver novelas, y prueba de ello es que relató el último capítulo de la serie mexicana sobre el Chema Venegas, mostrando su gusto por este tipo de programas. El mandatario dice que la ve para entretenerse antes de caer en los brazos de Morfeo.

Julio Comesaña, más hermético que nunca

El técnico de Junior, Julio Comesaña, les solicitó a los periodistas, después de la rueda de prensa que concedió tras la victoria 2-0 sobre Tigres, que comprendan su necesidad de trabajar a puerta cerrada y mantener en reserva la formación titular. El timonel rojiblanco considera que dar a conocer la alineación días antes del juego le significa una ventaja a los rivales, y en ese sentido pidió colaboración a los comunicadores, que solo tratan de hacer su trabajo y conseguir información para los aficionados.

Visita sorpresa del mintransporte a obras

Germán Cardona, actual ministro de Transportes, vino el viernes a Barranquilla a cumplir su agenda administrativa. No obstante aprovechó las horas extras para visitar lugares que no estaban previstos. Ese viernes, a las 12 de la noche se fue de sorpresa a las obras que se adelantan en el Puente Pumarejo, y el sábado madrugó para visitar el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. “Yo fui interventor y siempre me ha gustado sorprender a los contratistas”, compartió entre risas a las afueras de la terminal aérea.