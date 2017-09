El palique de la plaza

Columnas de opinión

Para que no sigan diciendo que en Ponedera no hay una...

El año pasado la alcaldesa de Ponedera, Vanessa Bolívar, hizo una llamada con cierta preocupación a la Secretaría de Cultura del Atlántico. La mandataria le comentó a uno de los funcionarios que había una canción que decía que “en Ponedera no hay una...”, y quería cambiar esa idea para posicionar al municipio. Con las uñas, crearon la primera edición del Festival del Bollo y el Frito que celebró su segunda edición, y así demostrar que es mentira que “en Ponedera no hay una...”

Y... ¿dónde van los periodistas?

Como ocurre en muchos eventos del país, los periodistas no tienen un lugar específico asignado para poder hacer el respectivo cubrimiento de los hechos en las condiciones apropiadas. En la Ocadtón Caribe que se llevó a cabo en Riohacha, varios tuvieron que sentarse en el piso porque no había sillas para ellos. Aunque bastante incómodos, esto no fue impedimento para que los reporteros gráficos lograran tomar buenas fotos del presidente y de los participantes que asistieron al encuentro.

No siempre se necesita tener ‘palanca’

Preocupadas por lo que sería su futuro laboral, dos jóvenes ex participantes del Reinado de la Independencia y estudiantes de la Universidad de Cartagena, a punto de terminar sus estudios profesionales, decidieron llevar sus hojas de vida a la Alcaldía Mayor de la ciudad. Al llegar fueron detenidas en la puerta principal de la Alcaldía, donde les dijeron que si no tenían un respaldo político lo más factible era que no las llamaran. Para fortuna de las jóvenes, el alcalde encargado de Cartagena iba bajando de una reunión en el despacho y lo abordaron manifestándole lo que les habían dicho a la entrada. El descontento del alcalde fue tal, que luego de llamar fuertemente la atención a varios funcionarios ordenó que las hojas de vida de las estudiantes fueran llevadas a la oficina de Talento Humano y luego las quería ver en su despacho. ¿Será que se les hace el milagro a estas universitarias, de quienes nos abstenemos de revelar sus nombres?

El funcionario que se la pasa en “chance”

El pasado miércoles, luego de un foro al norte de Barranquilla, Carlos Acosta, gerente de Desarrollo de Ciudad, habló con los medios de comunicación y manifestó que él no usa carro y se la pasa en “chance” o taxi. Esto lo dijo ante la afirmación de que el Centro de Eventos Puerta de Oro tiene pocos parqueaderos. El funcionario recomendó a la ciudadanía utilizar el servicio público, la bicicleta o la que aplica él: “chance” de sus amigos y allegados.

Policía de Barranquilla está ‘ready’ para recibir a turistas internacionales con letanías y agentes bilingües

Con motivo de la llegada de turistas al partido de Colombia contra Brasil, que se celebrará el próximo martes, la Policía Metropolitana de Barranquilla organizó un operativo a las afueras de hoteles con agentes bilingües y un grupo de millo para dar recomendaciones de seguridad a todos los asistentes al juego. “We are going to Russia 2018”, se animó a decir el patrullero Jefferson Ríos a un turista de origen estadounidense.