Columnas de opinión

El palique de la Plaza

No se pusieron de acuerdo

En el anuncio de la ampliación de la estación de Transmetro ‘Joe Arroyo’, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que además de ampliarse esa sede, la del Portal de Soledad también estaba en los planes a futuro. Sin embargo, minutos antes el gerente de Transmetro, Ricardo Restrepo, dijo a los medios que el Portal de Soledad solo recibiría una remodelación y no la ampliación que se esperaba. ¿Quién tiene la razón?

La celebración del 20 de Julio en Uruguay

Valeria Abuchaibe, soberana del Carnaval de Barranquilla 2018; Germán Álvarez Cabrera, rey Momo de 2017; la reina popular, Eliana Pagán; la banda de Puerto Colombia y el colectivo de Natividad Meléndez contagiaron con su alegría a los uruguayos y a los colombianos residentes en Montevideo. La emoción de la embajadora de Colombia en Uruguay, Natalia Abello, fue tanta que no pudo resistirse y durante un evento en el hotel Sheraton de la ciudad bailó cumbia y garabato con los representantes barranquilleros.

Llegó el fiscal y la nueva Fiscalía aún no estaba lista

Minutos antes de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, inaugurara la nueva sede de la Fiscalía en Soledad, el lugar aún no estaba en óptimas condiciones para recibirlo.

Las lámparas del sitio no estaban funcionando, por lo que varios obreros tuvieron que intervenir hasta que solucionaron el problema. De igual forma, la mesa principal no estaba lista y los pendones distintivos de la Alcaldía de Soledad, Gobernación del Atlántico y Fiscalía no estaban ubicados.

Los organizadores del evento y trabajadores de la Alcaldía del municipio adecuaron el lugar de manera maratónica, y a la llegada del fiscal Martínez ya la Fiscalía tenía otra cara. Sin embargo, varios de los asistentes al evento se quejaron por el intenso calor que hacía en el recinto, el cual no cuenta todavía con un sistema de aire acondicionado.

“¡Se lució, Valeria se lució!”

Los asistentes a Fun Fun, un típico bar de tango en Montevideo, pudieron disfrutar de la música colombiana. Al presentador del sitio alguien le avisó que había una delegación de Colombia y que allí estaba la soberana del Carnaval, Valeria Abuchaibe, y no dudó en hacerla subir a la tarima. Los asistentes al sitio (entre ellos de Chicago y Brasil) de inmediato se levantaron de sus puestos y empezaron a bailar al son de la música colombiana. “¡Se lució, Valeria se lució!”, gritaba la delegación colombiana.

La Banda de Baranoa podría estar en otros municipios del Atlántico

Durante una reunión con los integrantes de la Banda en la que participaron el embajador de Colombia para República Dominicana, José Antonio Segebre, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fue anunciado que serán construidas nuevas sedes de la Banda en distintos municipios del Departamento, como Suan. Por otro lado, los niños que participaron del viaje a la isla les hicieron un homenaje a los meseros que los atendieron en el hotel durante su estadía en República Dominicana.