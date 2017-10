El hábito de incumplir

Columnas de opinión

Si llegar a un acuerdo con las Farc fue un camino de espinas, su implementación será un campo minado. Veamos tan solo los sucesos de los últimos días. La imparcialidad de los magistrados de la JEP fue puesta en tela de juicio. Se detectaron cientos de colados en las listas de la guerrilla. La embajada de Estados Unidos afirmó que esta no ha cumplido con ciertos compromisos pactados. La precandidata Marta Lucía Ramírez denunció un ‘mico’ en un proyecto de ley del fast-track. El partido Cambio Radical, que hizo parte de la coalición de gobierno, dijo que no votará el proyecto de reglamentación de la JEP. La Fiscalía denunció irregularidades en el manejo de los bienes de la guerrilla. Enrique Santiago, el ‘abogado de las Farc’, dijo que las versiones de la Fiscalía ponían en riesgo la paz. Y las propias Farc acusaron al Gobierno de retrasos e incumplimientos en los compromisos suscritos en el acuerdo.

Esto último no debe sorprendernos. Si algo caracteriza al Estado colombiano es el quebranto de sus promesas. Los ciudadanos estamos acostumbrados a que, si pagamos para que se haga un puente, una carretera o una escuela, lo más probable es que, de llegarse a construir, se demore y cueste mucho más de lo anunciado. O que se acabe el dinero a mitad de camino y la obra quede inconclusa, a la espera de otrosíes y adiciones presupuestales.

A lo mejor las Farc no previeron que, al dejar la insurgencia, quedaban al amparo de un Estado faltón. Eso no es motivo para arrepentirse –cualquier cosa era preferible a seguir en el monte–, pero justamente por haber estado tanto tiempo en el monte quizá no tuvieron en cuenta algo que para 48 millones de colombianos es una certeza tan segura como que el sol saldrá mañana: que aquí, por regla general, las cosas del Estado funcionan a medias.

El incumplimiento estatal produce, como es lógico, nuevas quejas, inconformidades y demandas, que son atendidas a su debido momento por nuevas promesas, que son, a su vez, también quebrantadas. Y así en una sempiterna fuga hacia adelante que durará hasta que se nos acabe el dinero, o hasta que surja el Mesías populista que nos conduzca definitivamente al despeñadero o hasta que el cambio climático nos sumerja entre los océanos que suben y los nevados que se derriten. Lo que llegue primero.

Con base en lo anterior, podríamos decirle a quienes votaron ‘No’ en el plebiscito (de los que hice parte) que pueden bajarle a su angustia por el acuerdo. En Colombia, una cosa son las intenciones y otra las realizaciones. Y hay una buena probabilidad de que, colombianísimamente, mucho de lo que quedó plasmado en el papel no se cumpla en realidad.

Pero lo paradójico es que esta especie de toma de consuelo en la ineficacia del Estado la he venido a conocer gracias a mis amigos del ‘Sí’. A diferencia de la oposición del ‘No’, que fue más categórica, del lado del ‘Sí’ abundaban quienes querían los beneficios de la paz sin interesarse demasiado por sus costos. Hoy a muchos de ellos los tranquiliza que la implementación se enrede justo lo suficiente para que nada, en el fondo, cambie, pero no tanto como para que regresemos a la violencia. Una curiosa apuesta por que no nos vaya a fallar el hábito de incumplir.

