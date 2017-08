El efecto positivo de Trump

Columnas de opinión

En Europa, como en la mayor parte del mundo, el cine estadounidense despierta una fascinación descomunal, especialmente por la creatividad de los guionistas a la hora de inventar personajes, a menudo exagerados e histriónicos. De allí que muchos europeos tengamos la impresión desde hace medio año de asistir a una de esas películas de Hollywood, en la que un adolescente malcriado y errático llega a ser presidente de los Estados Unidos de América.

Desafortunadamente, Donald Trump no es producto de la ficción. Si al principio, al otro lado del Atlántico algunas de sus excentricidades –los ataques a los medios de comunicación, los cambios frecuentes de personal en la Casa Blanca o sus comentarios en Twitter– nos parecían a veces hasta cómicos, ahora la cosa se ha vuelto muy preocupante.

Los ataques verbales del presidente Trump contra la Unión Europea, contra Alemania y su defensa del Brexit todavía parecieron parte de un show. La posterior retirada del Acuerdo de París sobre el cambio climático fue el primer gran shock, la prueba de que el mal carácter de este multimillonario puede tener implicaciones reales para el mundo. Y su reciente defensa implícita de la marcha de grupos racistas, supremacistas y neonazis en Virginia el fin de semana pasado muestra que, más que un clown imprevisible, Trump es un hombre peligrosísimo.

Me alegro de que cada vez más dirigentes republicanos y simpatizantes en medios afines se estén replanteando el apoyo al presidente. Espero que Trump no llegue a agotar la legislatura. Al fin y al cabo, a Bill Clinton le intentaron destituir vía impeachment por asuntos mucho menos peligrosos para el común de la sociedad. Y también los líderes europeos deberían subir el tono de sus críticas por los excesos verbales del presidente estadounidense. Hasta ahora, muchos de ellos han sido más bien tibios con tal de no enfadar a un socio poderoso.

Intento imaginarme qué pasaría en Europa si Merkel, Macron o Rajoy justificaran una manifestación de la ultraderecha violenta... Pero, sorprendentemente, tampoco ha habido grandes manifestaciones contra el presidente de EEUU en el viejo continente, como ocurrió en el pasado, especialmente contra la Guerra de Iraq de Bush hijo. Quizás mucha gente en ambos extremos del espectro político, en el fondo, celebran que Trump derrotara al establishment representado en su opinión por Hillary Clinton. El inquilino de la Casa Blanca no es el único que ha identificado a las supuestas élites políticas, mediáticas y empresariales como enemigo del pueblo.

En este sentido, la elección de Trump puede tener un efecto positivo para la política europea. Ojalá la gente se lo piense dos veces antes de votar a un candidato o candidata extremista, con el único objetivo de castigar al odiado establishment. Wilders en Holanda y Le Pen en Francia no lograron emular el triunfo de Trump y también en Alemania la ultraderecha se está desinflando de cara a las elecciones de septiembre. Porque la alternativa no tiene que ser necesariamente mejor que el orden actual de las cosas.

@thiloschafer